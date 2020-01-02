Знаменита українська співачка Настя Каменських розбурхала шанувальників новими кадрами, які опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram

Настя Каменських активно веде свою сторінку в Instagram, ділиться фотографіями та відео зі свого повсякденного життя.

Українська співачка Настя Каменських, яка зараз виступає під творчим псевдонімом NK, продовжує радувати шанувальників новими піснями і кліпами, пише Рoliteka.net.

Цього разу зірка вразила природним виглядом. Так, Настя представила ранкове фото, позуючи в машині в спортивному костюмі. Схоже, зірка поверталася з тренування, яке не пропускає при будь-яких обставин і прагне завжди підтримувати своє тіло в новій формі.

Справа в тому, що Настя активно худне і навіть випустила лінію спортивного одягу від свого імені. До речі, один з образів Каменських продемонструвала під час своїх занять. Дівчина позувала у милому вигляді без макіяжу і в світло-сірому костюмі.

Також артистка продемонструвала досить сміливий і незвичайний образ. Для фіналу зйомок співочого шоу «Х-фактора» зірка вибрала пікантний вбрання, яке вигідно підкреслило її схудлу фігуру.

Так, Настя блестнула формами латексному вбранні темно-синього кольору. На руках виконавиці можна помітити «татуювання», які, за словами Насті "малювала сама Полякова".

Зазначимо, знаменитість приміряла перуку і постала з гладким чорним волоссям довжиною трохи нижче плечей. На одному з фото Настя забралася на суддівський стіл і прийняла зухвалу позу, присівши навпочіпки.

До цього артистка продемонструвала досить сміливий і незвичайний образ. Для фіналу зйомок співочого шоу «Х-фактора» зірка вибрала пікантний вбрання, яке вигідно підкреслило її схудлу фігуру.

Так, Настя блестнула формами в мереживній боді, розшитим камінням і доповненим чорного кольору накидкою. Свій вражаючий образ артистка доповнила блискучим макіяжем, а волосся зібрала в ефектний кінський хвіст.

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