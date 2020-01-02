Відома реп-виконавиця померла у віці 21 року

Знаменита американська реперка Лексія Аліджай померла 1 січня. Про це у соцмережах повідомила її двоюрідна сестра Рейза Кларк.

«Пішла справжня легенда. Якщо ви знали або чули її музику, то вас почне морозити. Я так спустошена зараз, щоб щось сказати. Моя прекрасна сестра, з таким великим талантом і душею. Тебе не стало занадто рано», - написала вона.

Рідні та близькі дівчини публікують пости з її фотографіями і співчуттями. Причина смерті виконавиці поки не розкривається. При цьому ще за день до трагедії Лексія активно спілкувалася в соціальних мережах і вела себе як ні в чому не бувало.

Алексіс Аліджай Лінч виступала під псевдонімом Лексія Аліджай. Вона придбала популярність своїми каверами на такі пісні, як Girls love Beyonce Дрейка, Exchange Брайсона Тіллера. Виконавиця випустила перший власний альбом в 2017 році.

Нагадаємо, раніше в аеропорту Чикаго раптово помер американський репер Juice Wrld.

Як повідомляють ЗМІ, 21-річний музикант помер від серцевого нападу.

8 грудня, у чиказькому аеропорту йому стало погано, у репера пішла з рота кров.

На місце прибула швидка допомога, яка доставила його в лікарню. Однак врятувати музиканта не вдалося, і через деякий час Джаред Ентоні Хіггінс (справжнє ім'я репера) помер. Що стало причиною серцевого нападу, не повідомляється.

За свою кар'єру Juice Wrld випустив два мікстейп і два студійних альбоми. Його дебютний диск 2018 року «Goodbye & Good Riddance» посів четверте місце в хіт-параді США, а наступна платівка «Death Race for Love» стала лідером чарту. На премії Billboard 2019 року репер був удостоєний призу в номінації «Кращий новий артист».

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