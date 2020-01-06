Донька відомої української співачки Олі Полякової Маша показала фото з відпочинку в США

На фото Маша закрила очі і повернулась боком до камери. Видно, що дівчина задоволена. Дочка Полякової позує, швидше за все, в свитшоте. Довге волосся у Маші досягають п'ятої точки. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"А ви Куди поїхали на зимові канікули ??", - підписала фото дочка Полякової.

Фанати почали активно обговорювати відпочинок, а деякі розсердилися від такого питання:

"Вдома... А так хотілося б ...", "Дому", "А ви поїхали за мамин рахунок?))", "Вдома, зате ІН вчора було", "Ми вдома свого місті. Грошей немає їздити по Флориді", "Немає грошей, допоможіть і я поїду", "Там де ви в житті не бували.".

Раніше ми повідомляли, що популярна українська співачка Оля Полякова показала шанувальникам, як бігає з дочкою вранці.

"Ну, рядовий Маша, біжи", - каже вона доньці.

Уточнимо, що сама Маша відповідає "Ні", хоча і починає бігти. Після цього її починає наздоганяти і Оля.

Як можна помітити, обидві дівчини в спортивному одязі, яка ефектно підкреслює їх форми. Однак українці не змогли висловити свою думку про точених постаті дівчат, оскільки кадрами Полякова поділилася в Сторіс.

Повідомлялося, що дочка Полякова показала, як домагається ідеальної фігури.

14-річна донька популярної української співачки вже встигла прославитися в соцмережах. Дівчина активно веде свою сторінку і часто бере участь у професійних фотосесіях.

Маша поділилася новим знімком з спортзалу. На ньому дівчина одягнена у спортивний костюм облягаючий і виконує вправи. За словами Маші, вона займається в залі майже кожен день.

«Як часто ви займаєтеся спортом? І чи приносить вам задоволення? Особисто мені так, а ось в зал я з вихідними ходжу 6 разів на тиждень», - підписала фото дівчина.

Нагадаємо, дочка Полякової вразила ідеальними формами в короткому топі

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