На це раз Волочкова шокувала всіх

Скандальна Анастасія Волочкова, яка любить оголюватися на публіці приголомшила всіх незвичайним вбранням

Відома російська балерина Анастасія Волочкова викликає у публіки абсолютно різні емоції. Одні щиро захоплюються її красою і талантами, інші ж критикують на кожному кроці. Нові знімки знаменитостей завжди активно обговорюють в мережі, і чергове фото не стало винятком, пише Рoliteka.net

На новому знімку Волочкова одягла костюм Снігуроньки і привітала свою численну аудиторію з новорічними святами і Різдвом.

«Дорогі друзі, Вітаю від щирого серця з Новим роком та Різдвом!🙏 Щастя вам, миру і благополуччя вашим родинам і , звичайно, кохання!🙏», - написала Анастасія.

Волочкова в образі снігуроньки викликала бурхливу реакцію серед передплатників.

«А де Дід Мороз? Непорядок!!!!!», «Не понос, так золотуха. 😆 то в купальнику, то в тронному залі», «Дуже красивий наряд... чарівний», «Чарівно!!!! Це ваш образ!!! Не те, що в шпагаті...», «ВАУ !)🔥 Шикарна снігуронька ! 👍», «Ой 🤦‍♀️то гола , то укуталась ..... чарівна баба 🤦‍♀️🤪», «Яка гарна Снігурка!!!!!Вам дуже йде цей образ. Щастя, здоров'я,любові.👍🔥», «Сама закохана і гнучка Снігуронька 😊», - пишуть в мережі.

Раніше ми писали про те, що Волочкова вже кілька днів проводить час за границейв Таїланді, роблячи звідти нові публікації в Instagram.

На одних з останніх фотографій Анастасія з'явилася в купальнику - "трикутниками", який став своєрідною "фішкою".

Анастасія похвалилася пишними грудьми, позуючи на тлі басейну з блакитною водою. Образ зірки завершували темні окуляри і шльопанці з штучними квітами. Настя дивилася в камеру і посміхалася.

На другому фото балерина вже з'явилася в короткому пляжному сукню зі своєї знайомої.

В пості Анастасія розповіла, що її подруга їде, а сама балерина селиться в її Віп-віллі. Як зазначає зірка, нове місце - закрите від сторонніх очей.

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