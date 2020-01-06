Скандальна Анастасія Волочкова одягла занадто тісний купальник для фото, який не втримав її груди

Відома російська балерина Анастасія Волочкова викликає у публіки абсолютно різні емоції. Одні щиро захоплюються її красою і талантами, інші ж критикують на кожному кроці. Нові знімки знаменитостей завжди активно обговорюють в мережі, і чергове фото не стало винятком, повідомляє Рoliteka.net.

«У нас по тайському часу Різдво вже настало», – наголосила вона під кадром.

Волочкова буквально приголомшила фоловерів свіжим відвертим фото, на якому вона перейшла всі межі. Російська балерина привітала всіх з Різдвом Христовим знімком в купальнику тілесного кольору з паєтками на животі, з якого у неї випали груди, і на підборах 15 см.

Незважаючи на те, що Волочкова вибрала для знімка ідеальний фон: панорамний вигляд з готелю, замовлення на тлі безбережної води, фото вийшло більше вульгарним, ніж гарним.

Про це написали в коментарях передплатники скандальної інста-діви:

«Цицьки випали», «Купальник малий», «Таааак, купальник явно замалий, верхня частина не влізла🙈», «Підберіть їй купальники..🙈🙈🙈 Невже немає гарних магазинів в Москві???!», «Верхній обсяг купальника,не вміщує ваше добро.... Чи може чашки врятували б становище. .... Гарного відпочинку!!!!», «При чому тут Різдво і фото в купальнику!», «Жахливий і смішний купальник, а де фото з нової мультовіли?», «Святе свято ,якщо святкуєте ,так і одяг повинен бути пристойним при привітанні людей ,вирядилась ка......,прости Господи!», «купальник заважає», «тому вітати з Різдвом треба напівголою? Якесь різдвяне диво - на фото з'явилася талія, а на відео зникла 😂😂😂», – написали в мережі.

Нагадаємо, що Анастасія Волочкова одягла костюм Снігуроньки і привітала свою численну аудиторію з новорічними святами і Різдвом.

Волочкова в образі снігуроньки викликала бурхливу реакцію серед підписників.

«А де Дід Мороз? Непорядок!!!!!», «Не понос, так золотуха. 😆 то в купальнику, то в тронному залі», «Дуже красивий наряд... чарівний», «Сама закохана і гнучка Снігуронька 😊», - пишуть в мережі.

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