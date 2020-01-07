Зірка здивувала зухвалою витівкою перед камерою, потрапивши під хвилю критики в мережі

Регіна Тодоренко, яка давно живе і будує кар'єру в Росії, здивувала шанувальників незвичайним кадром з відпочинку

Відома українська телеведуча Регіна Тодоренко часто радує шанувальників то душевними зізнаннями на сторінці в Instagram, то спільними фотосесіями з чоловіком, російським музикантом, Владом Топаловим, а також поволі розкриває подробиці своїх нових проектів, демонструє фото сімейних буднів і показує всю свою сім'ю, пише Рoliteka.net.

Так, днем раніше Регіна розповіла про своєму новому подорожі та відпочинок. При цьому на новому фото в Instagram зірка показала фігуру в купальнику, позуючи разом зі своєю дитиною Майклом.

Проте, на цей раз в Instagram з'явилися кадри зірки, зроблені в звичному дурашливом стилі. Зірка позувала в купальнику в тонку смужку, скривившись при цьому і висолопивши язика. Волосся Регіни розпущені, а на голові солом'яний капелюх.

Підпису при цьому Тодоренко вирішила не залишати, однак шанувальники тут же звалили пост безліччю коментарів.

Зазначимо, зірка часто подорожує, займається кількома проектами та встигає при цьому займатися дитиною. В профілі зірки в Instagram досить часто з'являються пости про вихованні дитини та про те, як з цим справляється сама Тодоренко.

Також зірка розповіла, що допомагає їй завжди і скрізь встигати в роботі:

«Звідки береться ця божевільна любов? Зі мною @vladtopalovofficial в мить щось сталося, щось перемкнулося раптово. Як ніби з'явився новий сенс життя. Раніше я взагалі не розуміла тих божевільних матусь, які носяться зі своїми дітьми, як дурень з писаною торбою.

Як впихнути😆 в таку життя дитини ??? АЛЕ!!!!!!!! Проаналізувавши цей рік, помітила, що ми з Майклом разом відпрацювали близько 15 різних проектів, включаючи 2 сезону #ПЯТНИЦАсРЕГИНОЙ, #Мэйкаперы , #Регіна+1 та рекламні колаборація; побували вже в 7ми країнах з'їсти італійську пасту на озері Гарда, перший раз побачили Чорне море 🌊 , Перська затока і поплавали в Індійському океані... і ще багато всегоооооо.

Я розсекретила цей код Да Вінчі і зрозуміла , що з дітьми жінка встигає набагато більше, ніж без них!», – раніше розповіла Регіна.

Нагадаємо, Тодоренко жорстко зганьбилася через невдалої реклами.

А ще Politeka писала, що Тодоренко показала, як розважається зі своїми солодощами на відпочинку.

Також Politeka повідомляла, що Тодоренко розплакалася після питань Ксенії Собчак.