Українська співачка Тіна Кароль продемонструвала відмінний смак у виборі сукні для «Різдвяної історії»

У своєму сторіз в Instagram співачка опублікувала фотоколаж, на якому позує в білосніжній сукні з відкритими плечима, передає Politeka.

У цьому вбранні зірка з'явилася в проекті «Різдвяна історія з Тіною Кароль» на каналі «1+1».

Довге плаття з пишною спідницею, високим поясом і призібране на грудях підкреслило витончену фігурку співачки, а образ доповнили ідеальний макіяж з традиційною яскраво-червоною помадою і укладка. З аксесуарів Тіна обрала масивний перстень і сережки з білими каменями.

Зазначимо, що образ вийшов по-справжньому світлим і різдвяним.

Раніше ми писали, що Тіна Кароль запускає лінію власних парфумів.

«Поп-діва Тіна Кароль випускає парфуми свого імені. Аромат отримав назву Tina by Tina Karol. Створені з улюблених парфумних нот співачки, парфуми Тіни Кароль - це ніжний квітковий аромат. На стартовій ноті доноситься яблуко і свіжий мандарин, на зміну приходить нота серця весняна конвалія, а після розкривається тональність чайної троянди. Фінал складений зі східних нот на чолі з пачулі, мускусом і вітівера», – йдеться на сторінці Тіни.

При цьому сама зірка зазначає, що хотіла створити такий аромат, який би подобався самим дівчатам, а дівчата, «одягнені» у цей парфум, подобалися б своїм другим половинкам.

Ми також розповідали, що Тіна Кароль засвітила принади прямо на сцені, перед якою сидів Дан Балан.

Нагадаємо, Кароль у гарячому образі розірвала сцену Х-Фактора

А ще Politeka писала, що Кароль забула про Балана заради спекотної красуні

А ще Politeka повідомляла, що Кароль влаштувала гарячі танці в спокусливому вбранні