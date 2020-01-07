Дочка відомої української співачки Олі Полякова Марія показала форми під час відпочинку за кордоном

Як повідомляє Politeka, дівчина поділилася знімками в Instagram.

Так, Маша позує в жовтому купальнику і окулярах. У вухах стирчать AirPods. Доповнював образ дівчини елегантний кулон.

«Задайте запитання», - пропонує вона.

Уточнимо, що на наступних кадрах Маша Полякова відповідає на запитання шанувальників.

Як повідомлялося раніше, дочка Олі Полякової Маша показала пару стриманих, але в той же час, ефектних знімків в мережі, а також потанцювала біля новорічної ялинки.

Нове фото припало до смаку багатьом одноліткам Маші Полякової. Вся в чорному, а також штанях на підв'язці з декоративних ланцюгів і з розпущеним волоссям - Маша Полякова виглядала чудово. Варто відзначити, що юна зірка мережі вміло позує перед камерами - шанувальники пишуть, що дівчинка дуже схожа на свою зоряну мати - українську виконавицю Олю Полякову. При чому схожа, у всіх сенсах цього слова - і зовні, і в позитивній манері поведінки, вміння запалювати публіку.

Крім фото, Маша Полякова широко посміхалася на опублікованому нею відео - дівчина танцювала, приспівуючи і дуже тим самим порадувала своїх шанувальників.

До цього дочка Олі Полякової Маша показала ефектні кадри у ванній. На опублікованих кадрах Маша Полякова красується бровами у ванній. Вона наклала на обличчя ефект маски з серцями на щоках.

Нагадаємо, Полякова похвалилася талантом дочки, мережа вибухнула.

Як повідомляла Politeka, Полякова налякала різкою зміною в зовнішності: «як Брежнєв».

Також Politeka писала, що безсоромна Полякова засвітила ідеальні форми в пікантному вбранні.