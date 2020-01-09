Батько американської зірки Анджеліни Джолі, артист Джон Войт, розповів усе, що думає про свого колишнього зятя, Бреда Пітта

Так, родич відомої на весь світ красуні вже не міг мовчати і розповів, що підтримує Бреда. Крім того, Джон досі перебуває під враженням від роботи колишнього зятя у фільмі "Одного разу в... Голлівуді". Він сказав, що пишається Піттом у такому динамічному і незвичайному кіно, пише People.

Далі Войт додав, що вважає свою дочку чудовою матір'ю.

За словами артиста, Джолі добре стежить за своїми чадами, знає про них все і проявляє велику турботу.

Також Джон розповів, що кожен з шістьох дітей Джолі - особливий.

Нагадаємо, 4 січня Анджеліну Джолі помітили з близнюками Вів'єн і Ноксом.

Трійцю бачили на вулиці в Лос-Анджелесі.

А через день Джолі разом з дочкою Вів'єн пішли за покупками також у Лос-Анджелесі.

Артистка вибрала чорне довге пальто, під яким не змогла приховати свої розкішні форми. Також для виходу зірка вибрала бежеві балетки, хоча за день до цього ходила в чобітках, в той час як її діти були у футболках.

Раніше повідомлялося, що Бред Пітт на "Золотому глобусі 2020" отримав нагороду як кращий актор другого плану за фільм "Одного разу в Голлівуді". Під час подячної промови він пожартував про численні романи, які йому приписує преса.

«Я хотів привести свою маму, але не зміг, тому що з кожною жінкою, з якою я стою поруч, мені приписують роман, і це було б просто ніяково», – сказав ущипливо голлівудський актор з серйозним обличчям.

Раніше ми писали, що Бред Пітт відверто розповів про своє перше кохання і поцілунок в початковій школі. Колишній чоловік Анджеліни Джолі зізнався журналістам, що почав упадати за дівчатками ще в початкових класах.

Пітт згадав, що його перший поцілунок трапився ще в четвертому класі. І за його словами, поцілунок приніс мало приємних відчуттів, навіть навпаки, він відчував сильний дискомфорт.

Нагадаємо також, що нещодавно Анджеліна Джолі організувала для старших дітей поїздку на батьківщину Захари, що вона вдочерила.

Відомо, що ще в 2015 році Захара висловила бажання зустрітися зі своєю біологічною матір'ю.

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