Популярна співачка Тіна Кароль представила нові кадри, на яких постала в чуттєвому і ніжному образі
Співачка дуже часто ділиться з шанувальниками не тільки постановочними знімками і яскравими кадрами з фотосесій, але ще й цитатами, роздумами і важливими зауваженнями.
Однак цього разу на сторінці зірки в соціальній мережі Instagram з'явилися пікантні кадри, на яких артистка вирішила показати себе в неймовірному образі, повідомляє Politeka.
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Цього разу співачка показала в Instagram кадр, на якому позує в чуттєвому і відвертому образі.
Так, цього разу Тіна позувала в чорному боді і з вологим волоссям. На новому опублікованому кадрі артистка, швидше за все, задоволення від проведеної фотосесії, відкинула голову назад і закрила очі.
Вона красувалася в закритому купальнику або білизняному боді, але все «важливе» - спокусливі стегна артистки, плечі і навіть частково груди – фанати встигли розглянути.
Раніше також стало відомо, що Тіна запускає лінію власних парфумів.
«Поп-діва Тіна Кароль випускає парфуми свого імені. Аромат отримав назву Tina by Tina Karol. Створені з улюблених парфумних нот співачки, парфуми Тіни Кароль - це ніжний квітковий аромат.
На стартовій ноті доноситься яблуко і свіжий мандарин, на зміну приходить нота серця весняний, конвалія, а після розкривається тональність чайної троянди. Фінал складений зі східних нот на чолі з пачулі, мускусу і витивера. », – йдеться на сторінці Тіни.
При цьому сама зірка зазначає, що хотіла створити той аромат, який би подобався самим дівчатам, а дівчата «одягнені» у цей парфум подобалися б своїм другим половинкам.
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