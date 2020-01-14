Знаменита українська співачка Анна Седокова, продовжує вражати незвичайними знімками та відео, на цей раз спокусивши шанувальників незвичайним видом

Зухвалі фото, незвичайні образи, а також сміливі вбрання зірка активно демонструє на своїй сторінці в Instagram. При цьому зірка не соромиться свого тіла і тому не реагує на слова недоброзичливців, пише Рoliteka.net.

В цей раз Ганна показала себе в зимовому образі – теплій і м'якій білій кофті, здивувавши при цьому ніжним виглядом. Підпису Анна заявила, що цей худі став доступний в її колекції і вона його розробила з турботою про тілі.

«Наш новий худі неймовірно м'який і ефектний. Пишаюся своєю компанією, пишаюся свій командою! Час від ідеї до появи готового виробу на сайті, кілька годин. Так можуть не багато. Так точно можемо ми! А цей світшот. Він про мене. Тому що я мила, але псих», – наголосила під постом Ганна, чим немало здивувала мережу.

Не так давно з'ясувалося, у зірки нове захоплення, причому про нього стало відомо лише після заяви зірки. Раніше вона не афішувала відносини, враховуючи той факт, що спортсмен молодше Сєдокової і до того ж був одружений.

«Я так хочу, щоб кожен з нас знайшов свій відсутній пазл. Я знайшла свій ❤️ Люблю тебе і нашу божевільну сім'ю @janis.timma 🦹🏼‍♂️👩🏼‍🎤», – пише Седокова під милими фото з коханим.

"Я весь час отдергиваю себе, коли знімаю нас в сторі, адже щастя любить тишу і що скажуть люди... Але я відчуваю, що навіть якщо зроблю найбільшу помилку, він все одно буде поруч. Мене підтримувати і любити те, чим я займаюся так само спекотно, як я. А я полюбила баскетбол 🏀Напевно, це є одна з формул щастя в парі - поважати і любити професії і справи один одного.

Дякую за підтримку. Нескінченне спасибі за любов", – написала Анна раніше під одним з відео, коментуючи свої відносини.

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