Український виконавець та продюсер Олексій Потапенко вирішив пожартувати над коханою дружиною Настею та солісткою "Время и Стекло" Надею Дорофєєвою

Як передає Politeka.net, він залишив жартівливі коментарі під публікаціями співачок в Instargam.

Так, Наді Дорофєєвій "дісталося" за досить пікантний кадр, на якому вона позувала тільки в бікіні, прикривши свої груди книгою.

"Ти б ще вся гола роздяглася, скоро в по**усі треба зніматися буде, чого ви навчаєте дітей, а Дантесу подобається, що його дружина п.....ка ? (Певічка)", - пожартував над співачкою Потап.

Дивно, що багато фанатів Дорофєєвої не зрозуміли гумору і вилаяли Потапа за такі висловлювання.



"Блін, а те що Настя у своїй інсті взагалі гола сидить, це норм так", "Потап порівнювати Надю з Настею не потрібно і Надя такі фотографії не викладає", - відповідали йому захисники співачки.

Ну знайшлися і такі, хто зрозумів гумор.

Другою "жертвою" Потапа стала його власна дружина Настя Каменських, яка теж була "висварена" за фото в сукні з розкішним декольте.

"На відміну від @nadyadorofeeva хоча б одягнена, от я вважаю, моя думка і це важливо, бо я ж написав ,бла бла бла..... love u baby", - написав Потам під її постом.

Варто відзначити, що слова артиста про відверті фото Дорофєєвої та Каменських мають місце, бо співачки регулярно радують шанувальників пікантними знімками.

Раніше, Надя Дорофєєва покрасувалася перед камерою у відвертих пляжних костюмах.

Так, на новому опублікованому Надею відео вона позує, приміряючи на своє підтягнуте тіло різноманітні купальники.

Під час примірки вона встигла показати свої стрункі ніжки, а також частково "блиснула" грудьми.

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