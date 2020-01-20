Відомий російський актор театру і кіно Борис Клюєв пережив втрату

Сценарій розвитку подій особистого життя актора зрівняється хіба що з найглибшою драмою. Артист дуже хотів зблизитися зі своїм єдиним сином, але так і не зміг цього зробити… Про це пише « Starhit ».

Борису Клюєву 75, він відзначався не екрані не одне десятиліття, в тому числі, в якості запрошеної зірки в популярному свого часу серіалі «Вороніни».

Так у далекому 1969 році перша дружина Клюєва народила їм сина Олексія, але незабаром пара розлучилася, бо як сам Клюєв до відносин готовий не був і з хлопчиком актор після не спілкувався. Нещодавно стало відомо про те, що єдиний син знаменитості помер:

«У нас з колишньою дружиною була домовленість, що я не буду спілкуватися з сином Олексієм до тих пір, поки він не стане дорослим. Але я не встиг - син місяць не дожив до 24-річчя. Може, це і благо, що ми не спілкувалися з Олексієм», - сказав Клюєв в інтерв'ю і додав:

«Може, від чогось гіршого це все мене вберегло».

Офіційна версія смерті сина Клюєва Олексія - серцева недостатність, але актор упевнений, що не все так чисто:

«Це, звичайно, зручна фраза з боку лікарів - серцева недостатність. Але я в це не вірю. Син займався карате, спортом, був дуже фізично розвиненим і здоровим хлопцем. Що це було? Я не знаю. Не хочу говорити про те, чого не знаю».

Клюєв був одружений двічі, а в третьому шлюбі живе до цих пір - в цьому році він святкуватиме 45-річчя сімейного життя з дружиною Вікторією, але в пари дітей немає :

«Зараз продовжую працювати. Я спокійно ставлюся до будь-якого результату. Ставлюся спокійно до того, що Господь може мене забрати».

Раніше повідомлялося про те, що колеги відомого російського актора театру і кіно Бориса Клюєва підтвердили, що він вже не перший рік бореться з онкологічним захворюванням.

Зірка популярного серіалу «Вороніни» неодноразово заперечував свій важкий стан і проблеми з легенями.

Про те, що у актора дійсно рак, заговорив режисер Володимир Бейліс. За його словами, актор приховує погане самопочуття і продовжує працювати, незважаючи на труднощі.

«У нього дійсно рак легенів, але ніхто не знає, як він почуває себе насправді. Він періодично перебуває в лікарні, робляться всі необхідні процедури, щоб йому полегшало», – розповів Бейліс.

Режисер також зазначив, що робота Клюєву дається нелегко, проте він не опускає руки.

«Він більш-менш часто приходить до театру, працює, грає на сцені. Йому складно, звичайно, але він намагається триматися в формі. Періодично лягає на процедури до лікарні», – додав Бейліс.

А сусіди Клюєва розповіли, що артист недавно з’являвся вдома, а потім поїхав на дачу. Ймовірно, Клюєв проходить лікування амбулаторно.

Нагадаємо, у відомого російського артиста лікарі діагностували серйозне захворювання легенів. Про це повідомили російські ЗМІ.

«Народний артист Росії Борис Клюєв звернувся в медичний центр через проблеми з легенями. Лікарі діагностували у нього важке захворювання, йому належить довге й складне лікування», – йдеться в повідомленні.

Слід уточнити, що українським глядачам актор міг запам’ятатися завдяки ролі Миколи Петровича в російському телесеріалі «Вороніни». При цьому свою хворобу сам актор прокоментував наступним чином.

«Здаватися не збираюся», – сказав Клюєв.

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