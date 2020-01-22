Колишня солістка з "ВІА Гра", співачка Міша Романова розповіла, що її відпочинок підходить до кінця

Зірка деякий час прибувала в теплих краях і практично щодня публікувала фотографії в купальниках.

В одному з нових постів зірка написала наступне:

"Відпустка добігає кінця. Попереду багато планів і завдань. Як бачите, подумки збираюся😂".

До запису артистка прикріпила кілька фотографій в темно-зеленому купальнику.

На першому фото Міша лягла на великий стілець, закинувши ноги на бильцях. На артистці капелюшок і накинута сіра кофта.

Пишні груди зірки підкреслив незвичний купальник з великими вирізами. Також не можна не помітити сталевий прес і рівні стрункі ноги.

На другому фото Міша позує стоячи на тому ж стільці. Вона посміхається затуливши обличчя рукою. Виглядає українська знаменітість чудово.

За дві години пост Міші зібрав понад 4000 лайків та багато коментарів.

"Ти як щаслива мавпочка 😘😍❤️", "Така класна 🧸", "Ви сексуальна дівчина ви сексі", "Wow 🔥🔥🔥.Wow 🔥🔥fire🔥🔥🔥", "Дааа, з красою важко розлучатися!🌴🌅🌊☀️ Ефектне фото!😍❤️", "Як вдалося нічого зайвого не наїсти!?😲😍🤪", "Кокоси ми вже бачили. Народ вимагає булочки", "Неймовірна красуня!!!", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Міша Романова постала в червоному закритому купальнику. Доповнила образ зірка тільки одним атрибутом - капелюхом.

Співачка влаштувалася зручніше на носі літального апарату.

При цьому артистка розсунула в різні боки ноги, але прикрила те, що між ними, руками. Фото вийшло дуже цікавим і привабливим.

Раніше ми писали, що Романова виклала в "сториз" свіжі кадри, на яких постала в спокусливому вбранні.

На ній коротенькі шортики світлого відтінку, які "тісно" обтягнули її принади, білий топ, оголив ідеальний прес, легка кофточка і кепка блакитного кольору.

Нагадаємо також, що Міша Романова красувалася в приголомшливому платті насиченого рожевого кольору з вертикальним розрізом. Позувала знаменитість на містку біля води, всіляко намагаючись показати, як же їй тут - на острові - добре, легко, красиво і цікаво.

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