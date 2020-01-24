Відома російська актриса Христина Асмус, яка викликала скандал через інтимної сцени у фільмі "Текст", показала новий наряд і розповіла про втрати

На фото Крістіна позує в білій сукні з відкритими плечима. Кадр був зроблений досить крупно, тому більше нічого не видно. Зате можна оцінити зовнішність дівчини, а також яскравий макіяж, який використовувала Асмус. Волосся при цьому актриса забрала в хвіст, а чубчик залишила вільною. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"24 січня. По-моєму, пора все-таки підвести підсумки минулого року. Втратити за рік трьох близьких людей, яких дуже любив і довіряв багато років - це сильно... Блін, стався до людей так, як хочеш, щоб вони ставилися до тебе, не? Вчорашній мій пост дик взагалі дав такий поворот, що я в шоці просто.... Що зі мною, блін, не так? Як перестати зачаровуватися?! Коротше, гаразд, піду торт з'їм ", - написала Крістіна під фото.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під знімком:

"Ти супер класна", "Навколо багато хороших людей, продовжуй вірити", "Шкода звичайно, коли на шляху трапляються такі люди. Сил вам, удачі!!!!", "Ви дуже красива", "Христина, всі твої рідні і друзі, це твоя родина!!!!", "Копія моєї дружини", "Я б котлету відразу... ", "Зараз головне, щоб торт був дуже смачний. А з людьми можна вже потім розібратися)", "Черговий раз приходжу до висновку, нікому не можна довіряти. Нічого святого, тільки гроші і нажива. Особливо на чужому довірі".

Раніше ми повідомляли, що Асмус поділилася жахами після скандалу з інтимною сценою.

За словами Асмус, у неї довгий час була помічниця Олена, з якою вона розлучилася кілька місяців тому. Ця дівчина була вхожа в сім'ю кінозірки, проводила з нею багато часу на різних заходах. Коли вони розлучилися, ця дівчина навіть не передала артистці справи, паролі і контакти.

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