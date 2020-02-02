Даша з'явилася на публіці в напівпрозорому вбранні з блискітками

Відома українська співачка, а також актриса і модель Даша Астаф'єва продовжує приємно дивувати шанувальників новими фото і відео, які викладає на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram

Як відомо, Даша є активним користувачем мережі і часто показує шанувальникам безліч кадрів зі своїх фотосесій.

Пікантні і часто досить відверті знімки викликають хвилю емоцій з боку фанатів, зірка отримує безліч коментарів на свою адресу, пише Politeka.

Не секрет, що Даша є не тільки співачкою, але й актрисою, а також пробує себе в ролі ведучої і моделі. Виходить це у неї дуже успішно, адже кожна фотосесія Даші викликає незмінний бурхливий захват серед шанувальників. На сторінці зірки в Instagram в розділі Сторі вона показала один з таких кадрів.

До речі, останнім часом Дашу все частіше можна помітити на стильних вечорах у ролі ведучої. В цей раз в розділі Сторі артистка похвалилася новим пікантним нарядом разом з дівчатами, з якими виступала але останньому концерті.

Даша брала участь у спеціальному заході, причому у вельми відвертому стилі. Даша з'явилася в блискучому чорному комбінезоні, подчеркнувшем її витончені форми.

Також Даша Астаф'єва без сорому показав ідеальні форми у вбранні з сітки. знімок дівчина опублікувала в Instagram.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Астаф'єва позує абсолютно без білизни. Замість того на ній колготки в сітку і курточка. Доповнити образ дівчина вирішила ефектними сережками і окулярами. Оскільки Астаф'єва розмістила знімок в Stories, українці не змогли поставити їй які-небудь питання.

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