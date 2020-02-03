У Білорусі стартували зйомки сьомого сезону серіалу «Свати»

Зйомки багатостраждального серіалу від студії «Квартал 95», який деякий час був забороненим в Україні, поновилися 28 січня. Як з'ясувало видання «Комсомольская правда», зараз знімаються сцени в будинку Віктора та Світлани Празецьких в Дуличах, який за сюжетом належить Івану Будьку і Валюсі. Саме тут проходили зйомки в серпні 2017 року.

«На зйомки в наш будинок з акторів приїхали тільки Федір Добронравов і Тетяна Кравченко. Але сама знімальна група ледве поміщається в будинку. Їм, звичайно, важко зніматися в таких умовах: в хаті тісно, на вулиці бруд і холод. Ми як можемо допомагаємо: пропонуємо бутерброди і чай», - розповіла власниця будинку Світлана Празецька.

Вона зазначила, що за два роки в будинку встигли змінитися старі меблі на кухні, тому сценаристам довелося вносити зміни в сценарій.

Очікується, що зйомки триватимуть кілька днів у лютому, а потім поновляться вже в травні.

Зазначимо, що показ «Сватів» в Україні відновили влітку 2019 року. До цього серіал перебував у «чорному списку» СБУ з листопада 2017 року. Туди він потрапив через виконавця однієї з головних ролей Федора Добронравова, який підтримував анексію Криму.

Зйомки нового сезону серіалу спочатку були заплановані на 2014 рік, однак постійно відкладалися через події в Україні і скандал з Добронравовим.

Примітно, що раніше актори розповідали про підготовку до зйомок нового сезону вже з 3 лютого.

Цю інформацію у коментарі журналістам підтвердив актор Олександр Феклістов, виконуючий роль Олександра Берковича.

«Їдемо в Мінськ і будемо там знімати те, що не дозняти. Влітку будемо знімати ще. Я з побоюванням читав сценарій сьомого сезону, здавалося, що раніше ми вже все розповіли. Що висмоктувати з пальця? Тим не менш, сценаристи з продюсером і режисером Андрієм Яковлєвим придумали неймовірний хід. Ми потрапляємо в зовсім інший час. Силою впливу і власної фантазії, без розважального газу і наркотиків», — розповів нюанси Феклістов.

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