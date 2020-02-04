Актор Аднан Коч відомий українському глядачеві за роботою в популярному серіалі «Величне століття» - так у мережі стрімко почала поширюватися новина про те, що знаменитого турка запроторили за ґрати

Про це пишуть турецькі ЗМІ.

Актор Аднан Коч засуджений до 16 років і восьми місяців тюремного ув'язнення - він причетний, за версією державного обвинувача, до захоплення заручників, зберігання наркотиків, незаконного носіння зброї та опорі поліції.

Так стало відомо, що в березні 2018 року зірка «Величного століття» був затриманий в рамках спецоперації турецьких правоохоронців. Відомо, що артист, разом зі своїми шістьма друзями захопили в заручники поліцейських і поранили шістьох з них.

Також повідомляється, що всі причетні до справи хотіли швидко «замести сліди» і стали знищувати докази – зокрема, в матеріалах турецьких ЗМІ говориться, що мова йде про різноманітні психотропні речовини, а також «легкі наркотики».

Як відомо, зоряну красуню - напарницю актора за серіалом - Узерлі багато «лають» через зайву любов до усілякого роду «уколів краси» і тому подібних процедур, а також через нібито пластичні операції. Чи так це, з точністю стверджувати не будемо, але жінці за тридцять, при цьому виглядає вона практично «ідеально», не завжди на її фото можна помітити навіть природні мімічні зморшки під очима, що наводить на певні думки, так і губи артистки, схоже, що видозмінювалися, не виключено, що жінка робила і ринопластику… Можливо, що обличчя знаменитості і торкався ніж хірурга, але гірше воно (обличчя) від цього не стало – заступаються за зірку її шанувальники в мережі.

Як би там не було, молода мама Мер'єм Узерлі любить показатися у відвертих вбраннях, а її краса полонила півсвіту.

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Так, відома актриса сильно змінилася. Фоловери і раніше помічали її пристрасть до пластичних операцій, але тут актриса перевершила саму себе. Губи дівчини стали виглядати як чужорідний предмет на змарнілому обличчі.

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