Українська співачка Світлана Лобода, любить привертати до себе увагу і епатувати публіку, що активно показує на своїх сторінках у соціальних мережах
Сама Лобода також часто викладає спокусливі, а іноді відверто дивні фотографії і тому нерідко наривається на критику з боку шанувальників.
Тим не менш, Світлана є кумиром мільйонів людей, які захоплюються не тільки її роботами, але і їй самій, а також її родиною, повідомляє Politeka.
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Сама артистка славиться своєю працьовитістю – зірка без втоми здатна відпрацювати безліч концертів поспіль, перетинаючи кордони і долаючи кілометри між містами та країнами. Вона збирає повні майданчики і вражає видовищним шоу та яскравими костюмами.
Не забуває зірка проводити час зі своїми дівчинками - молодшою дочкою Тільдою і старшою дівчинкою Євангеліною. Цього разу артистка вирушила з ними у відпустку за кордон. Однак, вирушила на відпочинок зірка не одна, а разом з найдорожчим человекой - мамою.
На нових кадрах в розділі Сторі зірка показала себе в компанії своєї мами під час прогулянки на узбережжі. Зірка виглядала досить щасливо і відпочилою. Варто також зазначити, що артистка досить рідко показує сім'ю в соціальних мережах і не афішує деталі особистого життя.
Також Світлана здивувала шанувальників невеликим відео зі свого виступу, під час якого блиснула зірка фігурою в блискучому вбранні. Так, артистка виступала у сріблястому костюмі, виконуючи пісню "Куля-дура", на яку не так давно вийшов кліп.
«Чекаємо!!!!! Дуже дуже дуже. Коли вже до 🇺🇦???», «Київ чекає! 💖💋💋💋», «Вся Україна вас дуже сильно любить і чекає з нетерпінням !!!!❤️❤️❤️», «Хороша 👑😍🔥👍», «Я з перших нот вторю «Пошепки, гомоном, отрутою по венах...»», – пишуть користувачі.
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