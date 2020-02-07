Наречена Холостяка Микити Добриніна Дар'я Квіткова показала себе у весільній сукні

На першому фото Дарія позує у пишній сукні з аплікацією з квітів на руці, яка кріпиться на прозору тканину. На другому фото вона вже показує себе в іншому плаття з відкритою спиною, на тонких бретелях з довгим шлейфом. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Дівчата, у мене розрив серця", - написала під фото Квіткова.

Фанати встигли поставити більше 50 тисяч лайків і написали безліч коментарів обговорюючи, яку сукню краще. Думка фоловерів розійшлося, хоча більше голосували за другий варіант.

Раніше ми повідомляли,. що наречена Холостяка Добриніна засвітила пікантні місця в мокрій майці.

На знімку Дарія позує в чорному купальнику і футболці. При цьому Квіткова стоїть в профіль і підняла голову вгору, закривши очі. Дівчина замалювала частина знімка, де могла бути видно груди через білу футболку, адже вона позувала без верхнього одягу.

На тлі можна побачити воду, а також скелі. Відомо, що знімок був зроблений на Балі, де відпочивала Даша з Микитою.

На іншому знімку Квіткова вже позує на краю басейну в одному помаранчевому купальнику. На тлі можна побачити зелену рослинність і пальми. Фото вийшло дуже зеленим і органічним.

Повідомлялося, що Микита Добринін зняв момент пропозиції руки і серця своїй коханій.

Учасник шоу Холостяк 9 зі своєю обраницею Дашею Квитковой відпочивають на Балі практично цілий місяць, займаються різними активними заняттями, майстер-класами та походами в джунглі. Крім цього, подорож парочка точно запам'ятає на все життя.Адже саме на райському острові в Індонезії український Холостяк нарешті зробив пропозицію руки і серця своїй коханій з шоу.

Нагадаємо, "Холостяк" Добринін розбурхав гарячим постільною фото з молодою нареченою

А ще Politeka писала, що Холостяк Добринін з гарячою нареченою повністю роздяглися заради інтимних фото

Також Politeka писала, гаряча наречена Добриніна в крихітному бікіні показала, як готується до весілля



