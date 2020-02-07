Наречена Холостяка Микити Добриніна Дар'я Квіткова показала себе у весільній сукні
На першому фото Дарія позує у пишній сукні з аплікацією з квітів на руці, яка кріпиться на прозору тканину. На другому фото вона вже показує себе в іншому плаття з відкритою спиною, на тонких бретелях з довгим шлейфом. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.
"Дівчата, у мене розрив серця", - написала під фото Квіткова.
Померла популярна акторка-красуня, зоряний чоловік залишився вдівцем: «згоріла на очах»
Морози і сніг розтерзають Україну, погода вдарить з новою силою: з'явився точний прогноз
Ветеран АТО накинувся на Усика і отримав потужний ляпас: "На словах ти термінатор, а по суті..."
Кравець з «Кварталу 95» втратила головну роль і приголомшила причиною: «Раптово волосся...»
Фанати встигли поставити більше 50 тисяч лайків і написали безліч коментарів обговорюючи, яку сукню краще. Думка фоловерів розійшлося, хоча більше голосували за другий варіант.
Раніше ми повідомляли,. що наречена Холостяка Добриніна засвітила пікантні місця в мокрій майці.
На знімку Дарія позує в чорному купальнику і футболці. При цьому Квіткова стоїть в профіль і підняла голову вгору, закривши очі. Дівчина замалювала частина знімка, де могла бути видно груди через білу футболку, адже вона позувала без верхнього одягу.
На тлі можна побачити воду, а також скелі. Відомо, що знімок був зроблений на Балі, де відпочивала Даша з Микитою.
На іншому знімку Квіткова вже позує на краю басейну в одному помаранчевому купальнику. На тлі можна побачити зелену рослинність і пальми. Фото вийшло дуже зеленим і органічним.
Повідомлялося, що Микита Добринін зняв момент пропозиції руки і серця своїй коханій.
Учасник шоу Холостяк 9 зі своєю обраницею Дашею Квитковой відпочивають на Балі практично цілий місяць, займаються різними активними заняттями, майстер-класами та походами в джунглі. Крім цього, подорож парочка точно запам'ятає на все життя.Адже саме на райському острові в Індонезії український Холостяк нарешті зробив пропозицію руки і серця своїй коханій з шоу.
Нагадаємо, "Холостяк" Добринін розбурхав гарячим постільною фото з молодою нареченою
А ще Politeka писала, що Холостяк Добринін з гарячою нареченою повністю роздяглися заради інтимних фото
Також Politeka писала, гаряча наречена Добриніна в крихітному бікіні показала, як готується до весілля