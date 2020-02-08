Українська модель і ведуча Раміна Есхакзай поділилася з передплатниками у мережі забавнім відео

Колишня наречена популярного естрадного виконавця Віталія Козловського давно відома своєю любов'ю до тварин. Більш того, у неї вдома живе собака.

У своєму сториз в Instagram дівчина постала перед шанувальниками у косметичній масці для обличчя, виконаній у вигляді мордочки тварини.

«А ви, напевно, подумали, що це за котик, чи хто це. А це я. Купила маску собі, де написано, що частина грошей від продажу йде на допомогу безпритульним тваринам», – каже дівчина.

Зазначимо, що виглядає Раміна дійсно кумедно, а також сміливо, оскільки не кожна селебрітіз ризикне показувати себе такою.

Раніше ми писали про те, що Раміна любить дивувати шанувальників яскравими образами, демонструючи розкішну фігуру і підкреслюючи її відповідної одягом.

Так, нещодавно вона поділилася в мережі знімком з професійної фотозйомки, на якому позує у всеозброєнні: яскравий макіяж, стильна укладка і вбрання з великим декольте, яке, до того ж, ще й було декороване прозорою сіткою.

На фото Раміна піднесла руку до підборіддя, на її пальцях виднівся яскравий манікюр. Наряд моделі так блищав і виділяв фігуру дівчини на темному тлі, що шанувальники поспішили зробити екс-нареченій Козловського чимало компліментів.

Ми також розповідали, що Есхакзай опублікувала фото з чоловіком, з яким, ймовірно, зустрічається, – українським юристом Євгеном Проніним. На знімку парочка позує в костюмах, вони злегка обнялися, якщо можна висловитися. Для виходу в світ Раміна віддала перевагу класичній укладці і досить яскравому макіяжу.

Нагадаємо, экс-наречена Козловського ледве втримала принади в тісному вбранні.

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