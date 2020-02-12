Алла Пугачова опинилася в центрі неприємного інциденту

Примадонна відвідала в Москві модну кінопрем'єру, куди з'їхалося багато представників вітчизняного шоу-бізнесу. Проте все ледь не закінчилася фатально. (Щоб подивитися - проскролльте вниз)

Російські знаменитості прийшли на прем'єру фільму "Лід 2". Серед відвідувачів виявилися Аглая Тарасова, Юлія Пересільд, Федір Бондарчук і Пауліна Андрєєва, Світлана Лобода, Вікторія Толстоганова, Марія Кончаловская і Любов Толкаліна, Андрій Мерзлікін, Олександр Петров та багато інших.

Алла Пугачова, звичайно ж, привернула увагу як журналістів, так і фанатів. 70-річна Примадонна з'явилася перед камерами в чорних обтягуючих брюках і вільної темної толстовці. Фотографії артистки негайно поширилися по Мережі. Судячи з неоднозначної реакції користувачів, молодіжний вигляд співачки багато хто вважає дивним і недоречним.

Також варто відзначити, що Алла Пугачова прийшла на захід не зі своїм чоловіком шоуменом Максимом Галкіним, а в компанії відомого дизайнера, старого друга Ігоря Гуляєва. При цьому багато хто звернув увагу, що пара була одягнена в одному стилі.

Але прем'єрний показ, на який зібралися російські селебрітіс, виявився зірваний. Ближче до кінця фільму, чи не в самий зворушливий момент, коли героїня Марії Аронової знамениту пісню Алли Пугачової "Озеро надії", на весь кінотеатр прозвучала пожежна тривога. Спочатку ніхто не звернув на це уваги, прийнявши, що відбувається за жарт. Але фільм швидко зупинили, і тут вже не залишилося сумнівів, що справа серйозна.

Гостей показу, знаменитостей і простих людей терміново виштовхали з кіноцентру, під яким вже зібрався десяток пожежних розрахунків. Але масштаби події все ж виявилися невеликими.

У прес-службі ГУ МНС Москви розповіли, що сталося коротке замикання з подальшим горінням, адміністрація кінотеатру впоралася з усім сама. Площа пожежі виявилася всього 0,2 кв. м. – буквально з пачку сигарет.

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