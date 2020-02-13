Софія Ротару продовжує дивувати своєю зовнішністю, адже їй 72, а вона не виглядає на свої роки

Сергій Лавров, концертний директор артистки, заявив, що всі припущення, які пишуть у пресі - це маячня. Про це він розповів "КП".

Менеджер додає, що співачка просто дотримується режим харчування, що дає їй такий ефект. Вона це робить перед кожним великим концертом. При цьому Ротару страждає, адже її улюблена страва - смажена картопля, а її під час дієти не можна.

"Софія Михайлівна дуже красива жінка, багатьом цікаво, як їй вдається протягом стількох років закохувати в себе мільйони. Перед кожним великим концертом вона переходить на особливий режим харчування, - розповів журналістам Лавров. - Їй не так легко даються дієти, оскільки улюблене блюдо Софії Михайлівни — це смажена картопля. Ротару довелося відмовитися від картоплі, від десертів, від м'ясних страв. Вона в основному харчується свіжою зеленню і щодня здійснює годинні прогулянки", - заявив директор Ротару.

Досвідчені хірурги в свою чергу заявляють, що секрет Ротару в тому, що у неї хороша генетика, що доповнено досягненнями сучасної медицини.

Раніше ми повідомляли, що знімок Софії Ротару, де видно, що вона дуже сильно постаріла, опублікувала сестра Ауріка Ротару.

На фото Софія позує поруч з молодим чоловіком в костюмі і білій сорочці. Особа, як завжди, виглядає досить молодо для своїх років, але фанати звернули увагу на руки знаменитості. Вони вже мали постарілий вид.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під фото:

"Софія Михайлівна, роки беруть своє, тільки без образ", "найкрасивіша незважаючи на роки. Дивлюся і не насмотрюсь".

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