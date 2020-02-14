Відома українська співачка Настя Каменскі презентувала свій новий кліп

Відео на пісню "Lollipop" з'явився на офіційному каналі артистки в Youtube до дня Святого Валентина. (Щоб подивитися - проскролльте вниз)

Робота була створена спільно з популярним виконавцем Juan Magan, який визнаний у всьому світі за вагому роль в розвитку жанру "Pop Latino". На його рахунку робота з такими артистами як: Nelly Furtado, Bob Sinclar, INNA, Don Omar, Paulina Rubio.⠀

"NK - надзвичайно талановита співачка, у неї шикарний голос, який має почути вся планета. Тільки самий топовий і цілеспрямований виконавець всього за два роки сольної кар'єри може досягти таких неймовірних вершин не тільки у себе, але і в Латинській Америці. Це неймовірно. І спільна робота з нею для мене неповторний досвід", - сказав Juan Magan.

Каменських у свою чергу зазначила, що задоволена роботою з Juan Magan. Пісню вона присвятила всім закоханим.

"Кліп, ми випустили в День святого Валентина, і надихаємо кожного любити. Де б ви не були. Це історія закоханих сердець, яких розділяє відстань, але так зближує любов і пристрасть. Мені шалено подобається створювати музику без кордонів, показувати на своєму прикладі, що всі кордони тільки у нас в голові. І я дуже рада, що Juan Magan поділяє також цю ідею. У нас вийшла крута колаборація. "Lollipop" - це про пристрасть і палку любов, присвячується всім закоханим", - написала Настя.

Пісню записували на легендарній студії звукозапису в США, яка за останні 30 років випустила десятки золотих і платинових альбомів. Там записували свої хіти Rihanna, Coldplay, Whitney Houston, Jay-Z, LL Cool J, Shabba Ranks, Gerald Levert, Bob Dylan.

Зазначимо, кліп Каменсиких засипали захопленими відгуками. Багато фанатів навіть відзначили, що пісня мотивує їх вчити іспанську.

«Не дарма стільки часу чекали цей шедевр. Настя ви молодчинка! Продовжуйте в тому ж ритмі і греммі буде ваш 😘», «Іспанська музика дуже популярною стала,з допомогою таких пісень можна вийти на світовий рівень. А пісня крута. Мені подобаються всі пісні Насті», «Мова незрозумілий, але від цього пісня, гірше не стала. Образи Насті, просто вогонь. Яка гарна😍😍😍», «Чергова бомба від NK», «Кліп на рівні кращих робіт Заходу. Присутня справжня естетика. Немає куп грошей, оголених тіл, машин, безглуздих понтів і награного пафосу. Просто потрясно», «Чекаємо тебе на Греммі в наступному році», - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, що Потап показав Каменських, засвітивши довгоочікуваний "вагітний" живіт: "Мати моєї дитини!".

Politeka повідомляла, що Каменських показала, засвітивши підліткові танці на відео: "Молодість йде, угомонись".

Також Politeka писала, що Настя Каменських у білому бікіні показала п'яту точку в відвертому вигляді: "Настя, набридло вже...".