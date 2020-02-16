Співачка Ані Лорак опублікувала загадкове фото, на якому вона мало схожа на себе

Українська співачка Ані Лорак, яка давно живе і працює в Росії, часто ділиться з шанувальниками Instagram новими знімками. Її образи і зовнішній буквально обговорюють мешканці кількох країн, які стежать за нею в мережі. Будь-які зміни на обличчі артистки будуть помічені. І цей раз не став винятком.

На опублікованому 16 лютого знімку Ані Лорак позує стоячи, половина її обличчя затемнена. Волосся розпущене. Також увагу привертає глибоке декольте співачки і її пухкі губи, які вона выпятила трохи вперед.

«Є тільки одне питання? На якій стороні граєш ти?», – багатозначно вона підписала нове фото.

В коментарях шанувальники Ані Лорак відповіли, що вона красива, а також зізналися, що дуже її люблять. Деякі відзначили, на який вони боці: темною або світлою.

«Гарна яка», «Ви надихаєте бути тільки на стороні доброти!!!», «Моя улюблена», «Скільки ж у вас краси і любові! Немає слів, щоб описати! Дуже любимо», «На боці добра !🕊🍃💕 Чарівна !», «На світлій стороні, де видно обличчя й очі....», «Боляче...», «Анечка, ти просто молодець, красуня, принцеса, попелюшка і діва. Здоров'я тобі, щастя, удачі і всіх благ тобі рідна», «Удачі сьогодні на концерті! Висадіть зал своєю енергією», «Кароліна, Ви просто неймовірна!», «А губехи навіть не може зімкнути. Пересиликонилась», «Час покаже», «Безумовно, на світлій, де видно ваші очі, ваші емоції, ваші неосяжну відкриту душу. Без прикрас, без залучення зайвої уваги. Щиро.», – написали коментарях користувачі мережі.

Нагадаємо, що раніше Ані Лорак показала відео, на якому позувала на сцені шоу-туру "The Best". Вона представила прем'єру пісні "Я б літала", вийшовши на сцену в брючному синьому костюмі вільного розміру з пайеток.

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