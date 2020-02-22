70-річна російська співачка Алла Пугачова змусила шанувальників переживати з приводу свого зовнішнього вигляду

Як передає Politeka.net, артистка поділилася свіжим кадром у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в чорному вбранні вільного крою. Співачка сфотографувалася з легендарними друзями у Московському палаці молоді на прес-показі мюзиклу "Шахи" - 75-річним англійським поетом Тімом Райсом та 68-річним шахістом Анатолієм Карповим. Обидва чоловіки сидять, а примадонна стоїть між ними. Пугачова поклала руки їм на плечі і злегка нагнулася. Незважаючи на посмішку, помітно як артистка "здала", її обличчя трохи розпухло і зовсім не схоже не ті відфотошоплені кадри, якими вона ділилася в Instagram раніше.

Деякі шанувальники забили тривогу в коментарях, розпереживавшись, що Алла Борисівна сильно постаріла, мовляв, час нікого не щадить.

"Парик черговий нічого😂"

"Час-не щадить ні кого,що не роби-старість не обдуриш("

"Що з обличчям? Жах!!!"

"Все пройшло без евакуації або були місцями задимлення?😜"

Раніше ми повідомляли, Пугачова приголомшила зізнанням про пластичні операції у своєму житті. Незважаючи на заборони медиків через серце, артистка все ж ризикувала власним здоров'ям заради вічної молодості і краси.

"Як ніколи не робила?! (пластику, – прим. ред.) що я божевільна? Звичайно, я робила пластику колись. Але оскільки через проблеми з серцем лікарі мені заборонили загальний наркоз, я робила під місцевим якісь маленькі підтяжки. Тут мені робили (показує на лоб), і тут теж (показує на вилиці)", – заявила примадонна.

Крім операцій Пугачова користується спеціальними кремами, які їй привозять з Ізраїлю.

За її словами, у неї "хороша порода", тому їй достатньо змішати вітамін Е з тими кремами, накласти на шию та обличчя, щоб зберігати свіжість шкіри.

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