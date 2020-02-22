Настя Каменських зізналася, що намагається виглядати краще для чоловіка

Нещодавно в Національному палаці мистецтв «Україна» пройшла церемонія вручення Національної музичної премії «Українська пісня року». Відкривала премію Настя Каменських, співачка NK, яка нещодавно повернулася з чоловіком рєпером Потапом з відпочинку у Канкуні, Мексика.

На відпочинку зірки намагаються дати відпочинок своїй шкірі і не робити макіяж. Проте ж, Настя, навпаки, всі два тижні відпустки часто радувала шанувальників новими стильними образами на фото і відео з Тік Току, а також робила зухвалий макіяж.

«Я свого чоловіка дуже рідко бачу, тому що ми гастролюємо. Я, по-перше, роблю це для нього. Він завжди мені каже, наприклад, я прийду, все знімаю з себе, він: «Ось бачиш, для кого-то ти выряжаешься, фарбуєшся, а як для мене, так дулю закрутила». Тому можу сказати, що я робила це і для нього, і для себе», — зізналася співачка.

Вона також розповіла, що їм важко вдвох з Потатом приймати рішення на проекті «Голос країни».

«Ми ж два тільці, ми можемо посперечатися. Можу сказати, що зараз у нас настільки є повага один до одного, що в нас вже не буває такого. Іноді летів і посуд, звісно. Ну слухайте, це пристрасть», — впевнена Настя Каменських.

Нагадаємо, що співачка опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram фото, зроблене перед концертом.

Причому зірка позувала без сценічної костюма, а в звичній теплій куртці з тигровим принтом і з яскравим макіяжем на обличчі. На милому кадрі видно, як артистка досить інтригуюче вигляді позувала перед камерою.

«Куди підписки пропали», «найкрасивіша😻😻», «Лялечка😘», «Багато волосся , мало особи 😏», «Лялечка😻», «Співати коли почнеш», «🔥 це фото шикарне», «Сьогодні розіграш BMW?😬👍💣», «Дуже красиві😍», «Красуня🔥🔥🔥🥥», «Красуня 😍😍😍😍😍», «Яка гарна ❤️», – пишуть користувачі.

Настя також стала часто з'являтися з Потапом на забавних роликів, знятих разом, щоб підігріти інтерес до нових музичних робіт. Приміром, цього разу на сторінці Потапа з'явилося ніжне фото з дружиною.

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