Відома телеведуча Регіна Тодоренко покрасувалася в домашній обстановці і частково оголеною

Зірка ТБ і мережі сфотографувалася в сорочці оверсайз, з голими ногами і сидячи на підлозі. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram знаменитості.

Так на новому опублікованому кадрі зі сторіз Регіни вона перебувала в компанії своєї подруги: обидві були одягнені, умовно кажучи, по-домашньому і розташувалися посеред, ймовірно, вітальні. На фото дівчата займаються незрозуміло чим: на ногах Регіни видно якісь плями, а її подружка, напевно, якимось засобом обробляла їх. У будь-якому разі, дама стояла на колінах і тримала в руках якийсь засіб, що дуже походить на пензлик лаку для нігтів:

"Втомилися дівчата", - видніється напис поверх фото Тодоренко. Дівчата-артистки при всьому при цьому в камеру не дивилися, а зосередили свої погляди на струнких ніжках Регіни.

Відзначимо, що можливості прокоментувати знімок у фанів зірки не було, але раніше вони неодноразово наголошували у коментарях під публікаціями телеведучої, як люблять екс-ведучу "Орел и решка" і яка вона неймовірна красуня і розумниця.

Раніше ми повідомляли, що Регіна Тодоренко, яка давно живе і будує кар'єру в Росії разом з дитиною і чоловіком, здивувала шанувальників незвичайним кадром.

цього разу Регіна вирішила показати черговий кадр з відпустки, засвітивши стильний купальник перед шанувальниками.

На новому знімку артистка позувала на тлі узбережжя, сидячи біля прозорої води. На тлі білосніжного піску і практично прозорої води зірка виглядала особливо засмаглою.

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