"Немає нічого більш чистого й красивого"

33-річна українська співачка Віра Кекелія, зірка "Жіночого кварталу", разом зі своїм 26-річним чоловіком, артистом Романом Дудою чекають первістка

Як передає Politeka.net, фото зі щасливою майбутньою мамою поділилися у соцмережі "Фейсбук".

"Такими мають бути справжні хороші новини! 😍 Вітаємо майбутніх батьків!", - йдеться в повідомленні на сторінці "Квартал 95".

І "Жіночого кварталу": "немає нічого більш чистого і красивого, ніж диво народження нового життя! Вітаємо нашу Vera Kekelia і Роман Дуда, і бажаємо безліч щасливих і неповторних моментів втрьох! 💛👶💛".

На знімках гола Віра зі злегка вологим волоссям прикривається тонкою тканиною, а також частково "ховається" за напівпрозорою панеллю. Тим не менш головне, що хотіла донести артистка цією фотосесією, а саме кругленький животик, помітно дуже добре.

Зазначимо, Кекелія і Дуда пов'язали свої життя узами шлюбу два з половиною роки тому.

У червні 2018 вийшов перший сольний сингл Віри «Схожі», який співачка присвятила Дуді. Автором слів і музики вона виступил сама. Незабаром вийшов дебютний кліп на цю композицію. А в жовтні 2018 у співпраці з чоловіком вийшла дуетна пісня «Тебе», яку пара представила з нагоди першої річниці свого весілля.

Примітно, що раніше, коли Кекелія поділилася фото після новорічних свят в Instagram, уважні користувачі розгледіли у неї "зайві кілограми". Артистка з'явилася в чорному вечірньому платті з тонким поясом й короткому піджаку. Тепер стало зрозуміло, що то були зовсім не наслідки новорічних застіль...

Також ми писали, що Кекелія любить епатувати публіку, виставляючи у соцмережі відверті знімки. На одному з них вона розбурхала фанатів латексом та колготками в сіточку.

"Пора знімати плащі", "Ваууууу🔥🔥", "Нагадала Трініті з фільму "Матриця" 😎", "🔥🔥🔥 Моя любов", "Уляляля як жарко стало від такої жриці 😍😍", "Wow!", "Неймовірна", "Ого, Вірочка, ну вогонь 🔥", - писали в коментарях.

Нагадаємо, гаряча красуня з «Квартал 95» засвітила форми без ліфчика.

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