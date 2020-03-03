Знаменита російська балерина Анастасія Волочкова здивувала схудлою фігурою під час тренування

Незважаючи на те, що користувачі мережі активно обговорюють будь хвастощі зірки, її саму це не зупиняє і вона продовжує привертати увагу до себе будь-якими методами, пише Politeka.net.

У своєму профілі в Instagram знаменитість вирішила виставити невеликий ролик, на якому видно, як вона насолоджується втомою після занять. Примітним фактом є те, що Анастасія не стала демонструвати улюблений шпагат - лише показала опухлі ноги і забинтовані мозолі, після того, як зняла пуанти.

Варто також відзначити, сама Анастасія позувала з червоному спортивному костюмі і без макіяжу. Через невдалу позу зірки в очі впадає те,що вона досить помітно схудла і ноги артистки стали помітно менше.

«Мої трудові будні... Така радість займатися улюбленою справою.😊🙏 #анастасияволочкова», – написала Анастасія під новим постом.

Бажаючи уникнути критики у свою адресу, зірка завбачливо приховала коментарі, які, до речі, іноді відкриває, щоб недоброзичливці знову підняли популярність скандальної зманенитости.

Також у доповнення, на її сторінці з'явилося ще і відео, в якому вона заявила, що приховає коментарі, щоб позбутися зла на свою адресу, хоча іноді і ігнорує власну заборону і відновлює доступ.

Знаменитість вирішила виставити знімки на яких видно, як вона насолоджується зимовим відпочинком і розважається в лісовій місцевості. По завершенню відпочинку артистка показала також, як розважалася під час перельоту.

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