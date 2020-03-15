34-річна російська співачка Тетяна Котова запаморочила голову фанатам затишним фото в беретику

Як передає Politeka.net, артистка поділилася свіжим знімком у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в досить спокусливому образі. Співачка постала в білому платті, яке заради жаркого знімка спустила на одному з плечей так, що показалась бретелька спідньої білизни. Наряд доповнив такого ж кольору берет і сумочка. В руці красуня тримає яскраво-помаранчеву троянду, яку нібито дарує всім шанувальникам.

Волосся Тетяна заплела в косу, а також прикрасила обличчя великими круглими сережками.

Раніше ми повідомляли, що Котова просила шанувальників оцінити те, як вона веде свій мікроблог. Судячи з хвалебних коментарів, усі просто в захваті від краси дівчини, її простости й бажання стати кращою. На цей раз співачка підвела підсумки:

"Кілька днів тому я поставила запитання про те, що подобається або ні в моєму акаунті і чому колись підписалися на мене 😌 Я дуже рада, що наші думки збігаються і майже одноголосно всім полюбився той контент, який вже є. 🙌🏻 Це неймовірна сила і мотивація - вести записи й далі, розуміючи, що instagram - не марна трата часу... Дякую всім і прошу не захоплюватися безцільним серфінгом в інтернеті, а провести сьогоднішній день з коханими 😘 Всім любові 🌹".

Фото на "французький манер" зібрало чимало компліментів і "сердечок" - за кілька годин більше 4000.

"Тетяна ти супер😘❤️"

"Дуже красива, жива позитивна, життєрадісна!Подобається за вами спостерігати! 😘"

"Яка хитренька Танюшка )"

"Знову ви з косою Тетяна, коси вам дуже до лиця🌸"

Раніше ми повідомляли, Котова підкорила публіку милим фото з чотирилапим улюбленцем. Виявляється, Тетяна завела цуценя породи "мальтипу". Кудлатий песик кольору "капучіно" і його господиня зворушили мережу.

"Не можу просто😍 ну що за чудо? Хочеться дивитися і дивитися, на цих милашних малюків❤️"; "Божечки яке диво 😍😍"; "Не слинява?🧐", - писали в коментарях.

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