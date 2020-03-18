Відома співачка Світлана Лобода показала незвичайний романтичний кадр під час відпочинку

В цей раз знаменита артистка показала себе в ніжному образі і з букетом у руках під час того, як стояла з звичайним стаканчиком із невідомим напоєм, повідомляє Politeka.

Зірка опублікувала стильний кадр в соціальній мережі Instagram, привертаючи увагу до себе і своєї роботи, яку вона тимчасово призупинила на час карантину.

Як видно, перед камерою зірка стояла кілька задумливо, тримаючи в руках незвичайний букет, який закриває її вбрання. Волосся співачки розпущені і красиво укладені, а на обличчі яскравий макіяж.

"Дякую за вечір. Є про що подумати", – загадково підписала новий кадр зірка.

При цьому шанувальники тут же відреагували саме на неоднозначну запис артистки:

«Про що?», «👍Це Вам спасибі! Найдорожча...👍🦉📜💐💃🚀🌱», «Ви найкраща ❤️», «Королева🔥», «Королева 🌷», «Мммм 😍», «По-більше думати про себе і своїх близьких❤️🙏🏻», «Таке ніби це стара фотка .13-14 року!)?», «Дуже красиве фото😍👍🔥», «добраніч, люба Ло🙏❤️», «Тільки не довго ! ))))))», «Світла, як завжди на висоті 😍🤟🏻красуня❤️ ich liebe dich ❤️❤️».

До цього артистка влаштувала собі справжній домашній відпочинок з дітками. Зокрема, на представлених в розділі Сторі кадрах, співачка засвітилася в природному вигляді разом з молодшою дочкою Тільдою

Так, на нових кадрах зірка постала перед шанувальниками у природному вигляді без макіяжу і будь-яких укладок. Причому за спиною Лободи можна помітити маленьку Тільду, яка вирішила укласти волосся Світлани, на що вона радісно поспілкувалася з дочкою, хоча личко маленької дівчинки так і не показала.

Зазначимо, без макіяжу обличчя зірки виглядає дуже доглянуто і свіжо, а пухкі губи здаються ще пухлее без помади. Незважаючи на те, що артистка змушена виступати на концертах з яскравим макіяжем, схоже, шкіра Лободи від цього не страждає. Сама Світлана вже не раз зазначала, що вона розслабляє тіло регулярними масажами, доглядає за волоссям, а для особи і шиї раз в місяць проходить вітамінну мезотерапію.

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