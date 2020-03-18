Королева Єлизавета II покинула Лондон і вирушила перечікувати епідемію коронавірусу у Віндзорському замку

93-річна королева Великобританії входить в особливу групу ризику у зв'язку з поширенням коронавірусу. З початком епідемії вона на кілька днів зникла з виду, але не так давно все ж з'явилась на публіці.

Втім, судячи з усього, наближені Її величності не оцінили такого прояву сміливості: 18 березня видання TIME повідомило, що королева покинула Лондон і вирушила у свою заміську резиденцію. За даними журналістів, Єлизавета II погодилась на це після консультації з лікарями і урядом.

Крім того, у рамках заходів безпеки було вирішено скасувати або перенести публічні заходи з великою кількістю присутніх, призначені на найближчий час. У той же час підкреслюється, що королева продовжить зустрічатися з людьми один на один. Це стосується і її щотижневих аудієнцій з прем'єр-міністром країни Борисом Джонсоном.

Також у зв'язку з епідемією в Британії розглядається можливість скасування святкування закінчення Другої світової війни в Європі і державний візит імператора Японії.

Раніше ми писали про те, що королева Єлизавета II після зникнення на кілька днів знову повернулася до своїх обов'язків в Букінгемському палаці.

Королева була відсутня протягом чотирьох днів. Але Єлизавета вирішила повернутися не дивлячись на те, що в країні поширюється коронавірус.

Раніше ми повідомляли, що британську королеву Єлизавету та її чоловіка принца Філіпа тимчасово ізолювали у різних маєтках Віндзорської династії.

Такі заходи зробили з-за того, що в Букінгемському палаці перебуває безліч людей, а це є небезпечним для королівської сім'ї у зв'язку з поширенням коронавіруса.

Англійську королеву і її чоловіка вдалося вивести з так званої зони ризику завдяки вимушеного переїзду.

Як пишуть західні ЗМІ, штат працівників у замках, де знаходяться подружжя, в рази менше, ніж в Букінгемському палаці. Це дозволяє знизити ризик зараження королеви та її чоловіка.

Нагадаємо, переполох в королівській родині: Єлизавета II несподівано з'явилася на публіці після зникнення.

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