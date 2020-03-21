Прийомна дочка українського продюсера Потапа Наталія Горова  показала свою любов, а потім розплакалася

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram дівчини.

Наташа Горова не втрачає часу дарма на карантині, показуючи буквально кожен свій крок шанувальникам в сториз.

Спочатку вона показала селфи зі своїм мопсом. При цьому, дівчина одягла обтягуючі лосини тілесного кольору і широку білу футболку.

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«Моя маленька любов», – вона підписала.

Дочка відомого продюсера також часто дивиться фільми, перебуваючи в ізоляції зі своєю сім'єю. Так, вона показала заплакане обличчя крупним планом, а в підписі пояснила, чому так засмутилася.

«Це я рева-корова після фільму «Марлі і я», – вона підписала інший знімок.

Також Горова показала свій карантинний цибулю під час прогулянки з собакою. Зазначимо, що дочка зірки не виходить на вулицю без захисної медичної маски, подаючи приклад всім українцям.

Нагадаємо, що раніше Наталія Горова вразила витівкою під час відпочинку на карантині.

«Поки ми всі трохи «ледачі жопки» на домашньому карантині, кидаю вам корисний todolist», - йдеться в повідомленні.

Далі Горова радить українцям низку справ, які можна спробувати, поки сидите вдома на карантині: зробити зарядку, медитацію, а також ранкову пробіжку. Все це дівчина супроводжувала кадрами того, як вона тверкает.

«Божественна», «ауф», «вогонь», «це занадто красиво», «ой усі, ппшка», - пишуть вони.

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Пока мы все немного «ленивые жопки» на домашнем карантине, кидаю вам полезный #todolist Для тела: 1. Утренние медитации в прямом эфире от @hello_sashasasha 2. Попробовать тренироваться в режиме online со своим тренером (я уже планирую свои с @al_pohrebniak ) 3. Если не получается с online-тренировками, попробуй утреннюю зарядку: планка с попеременным касанием плеч (20 раз), планка - ноги поочерёдно тянем к груди (20 раз), джампинг-джек (20 раз), приседания с выпрыгиванием (20 раз) x3 раза такой сет + добавить растяжку в конце 4. Пробежки на свежем воздухе 5. Если переживаешь - а стоит ли бегать на улице - тебе в помощь пойдёт лестница в твоём доме! Количество подходов рассчитывайте учитывая ваш уровень подготовки! 6. Обязательные пешие прогулки! Сидеть дома - это хорошо, но выходить и дышать воздухом нужно! Просто избегать контактов с людьми! Вкусности: 1. Приготовить супер вкусный смузи - 1/2 авокадо, 1 банан, 100мл кокосового молока, замороженные ягоды, семена льна - все это в блендер. В сам смузи добавить любимую гранолу 🥣🧡 (спасибо @iartemova ) 2. Лаваш рол 🧡 смазываешь лаваш хумусом, выкладываешь наверх тофу (с маринадом можно баловаться, но мои любимые - соевый соус , кари паста), авокадо, морковку, капусту, помидор. Включаешь любимый сериал/открываешь книгу и наслаждаешься вкусовым оргазмом 😂🧡🌯 3. Покупаешь сосиски из шпината, делаешь омлет из тофу, добавляешь на свою тарелку овощей - вкусный и сытный завтрак готов 🧡🍲 4. Домашнее мороженное🤤 режешь банан, кладёшь в морозилку. Тем временем замачиваешь финики в воде. Через минут 30 взбиваешь это все в блендере , добавляешь немного кокосового молока , перемешиваешь. Выкладываешь все в формочку (либо просто в любую ёмкость) и в морозильник на минут 30. 🤞🏼🥰🍨 5. Не забываем про чиа с кокосовым молоком! Который мы замачиваем на ночь и на утро кушаем с тем, что душа пожелает - будь то фруктовое пюре, овсянка, гранола или простые фрукты!🥛 Если понравилось - могу периодически делать свои подборки и разбавлять сторис своими домашними делами 🧡🧸

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До цього ми писали, що Наталя Горова, прийомна дочка українського продюсера Потапа і рідна – продюсера Ірини Горової всерйоз зайнялася підготовкою свого тіла до літа.

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