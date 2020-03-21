Дочка Потапа не втрачає часу дарма

Прийомна дочка українського продюсера Потапа Наталія Горова показала свою любов, а потім розплакалася

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram дівчини.

Наташа Горова не втрачає часу дарма на карантині, показуючи буквально кожен свій крок шанувальникам в сториз.

Спочатку вона показала селфи зі своїм мопсом. При цьому, дівчина одягла обтягуючі лосини тілесного кольору і широку білу футболку.

«Моя маленька любов», – вона підписала.

Дочка відомого продюсера також часто дивиться фільми, перебуваючи в ізоляції зі своєю сім'єю. Так, вона показала заплакане обличчя крупним планом, а в підписі пояснила, чому так засмутилася.

«Це я рева-корова після фільму «Марлі і я», – вона підписала інший знімок.

Також Горова показала свій карантинний цибулю під час прогулянки з собакою. Зазначимо, що дочка зірки не виходить на вулицю без захисної медичної маски, подаючи приклад всім українцям.

Нагадаємо, що раніше Наталія Горова вразила витівкою під час відпочинку на карантині.

«Поки ми всі трохи «ледачі жопки» на домашньому карантині, кидаю вам корисний todolist», - йдеться в повідомленні.

Далі Горова радить українцям низку справ, які можна спробувати, поки сидите вдома на карантині: зробити зарядку, медитацію, а також ранкову пробіжку. Все це дівчина супроводжувала кадрами того, як вона тверкает.

«Божественна», «ауф», «вогонь», «це занадто красиво», «ой усі, ппшка», - пишуть вони.

До цього ми писали, що Наталя Горова, прийомна дочка українського продюсера Потапа і рідна – продюсера Ірини Горової всерйоз зайнялася підготовкою свого тіла до літа.

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