Існують зірки, які домагаються успіху в кар'єрі, але все ж вирішують у результаті присвятити час родині

Так, Ольга Фадєєва стала відомою після ролі в серіалі "Солдати", пише Рoliteka.net. Після цього зірці стали надходити пропозиції в різних зйомках, але вона відмовилася заради чоловіка і сина Альоші.

Жінка зізналася, що чоловік, режисер і постановник трюків Олександр Самохвалов, робить все, щоб вона була щасливою.

Анна Азарова, яка була не тільки моделлю, але і успішною актрисою, зараз є матір'ю двох синів і однієї дочки.

Варто відзначити, що дівчина знімалася в серіалі "Дорога Маша Березіна" і "День виборів".

Дар'я Сагалова, що одержала популярність завдяки серіалу «Щасливі разом» стала дружиною і мамою трьох дітей. У минулому році красуні виповнилося 34 роки і вона сама не очікувала, що коли-небудь стане багатодітною матір'ю.

Нагадаємо, Дарина Сагалова багато років була зайнята вихованням дітей і навіть відмовилася від зйомок.

Кілька років тому заради ролі в серіалі «Ульотний екіпаж» їй довелося залишити дітей бабусям. Тоді актриса розповіла журналістам, що їй було важко розлучитися з близькими заради роботи.

«Коли робочий день закінчувався, у мене всередині все аж нило від того, як хотілося додому. Настільки я звикла, що Лизуня і Степашка зі мною скрізь, як хвости. Вони головне для мене, а що буде далі з професією — все одно», — зізналася Дарина Сагалова.

Також можна згадати радянську актрису Наталію Вавілову, яка стала знаменитою після ролі у фільмі "Москва сльозам не вірить". Актриса перестала зніматися ще з 1991 року і зараз уникає спілкування з пресою. Жінка присвятила весь час після кар'єри чоловікові.

Раніше повідомлялося, що інша зірка серіалу "Бригада" Катерина Гусєва змогла поєднати кар'єру і сімейний побут. З 2003 року вона працює в театрі імені Мосради. Вона знімається у фільмах і серіалах.

У 2011 їй дісталася головна роль в мюзиклі «Звуки музики». Жінка заміжня за бізнесменом Володимиром Абашкіним, у них двоє дітей, Олексій і Ганна.

Нагадаємо, що із зіркою «Бідна Настя» сталося непередбачене по дорозі в Україну.

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