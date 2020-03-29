Українська співачка Надя Дорофєєва вирішила підбадьорити шанувальників у період карантину, показавши, справді спокусливе і сміливе відео

Як повідомляє Politeka.net Надя Дорофєєва, як і багато українських селебрітіс, також залишається вдома на карантині. І поки зірки гадають, чим розважати свою аудиторію на період відсутності концертів та вечірок, екс-солістка "Время и Стекло" пішла перевіреним шляхом.

На одній з її фанатських сторінок в Instagram з'явилося спокусливе відео, яке викликало неймовірний захват у її численних шанувальників (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Так, на фанатській Іnstagram-сторінці Наді було опубліковано привабливе відео, на якому вона позує без одягу. Оголена Дорофєєва позує, сидячи у ванні, наповненій водою. Втім, на відео видно тільки голову, плечі і руки дівчини, якими вона прикриває "заборонені" місця свого тіла. Вона збентежено дивиться на камеру і кричить несхвальні вигуки в бік того, хто зняв відео.

"Якщо ви не знали, що таке романтика, то приймайте ванну під програму "Давай одружимося"", - чути за кадром.

Судячи по голосу, який це каже, знімав відповідне провокаційне відео чоловік співачки Влад Дантес.

"Ось це так!" - такого від чоловіка Дорофєєвої навіть фанати не могли очікувати. Можливо, Дантес сподівався на зовсім іншу реакцію на це відео, але користувачі мережі рознесли його за такий сміливий крок.

"Реально знущається Вова", " Попалася Дорофєєва", "Ще блін фотошопити там будуть, я вже уявляю", "Ідіот 🤦🏻‍♀️".

Нагадаємо, що поряд з Дорофєєвої виявився інший після розпаду «Час і скло», кадри дуету

Як повідомляла Politeka, Надя Дорофєєва в коротенькому топі спокусила видом поряд з Позитивом

Також Politeka писала, що Дорофєєва в корсеті вмостилася на підлозі заради пікантних кадрів