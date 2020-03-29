Меган Маркл може майнути в нових серіях «Сімпсонів»

Меган Маркл отримала пропозицію роботи від творців популярного анімаційного серіалу «Сімпсони» (The Simpsons). Про це розповіли зарубіжні ЗМІ, пише Politeka.

Продюсер мультсеріалу Ел Джин зазначив, що безпосередньо не звертався до Меган, але заявив про этомв виданні The Radio Times.

«Я чув, що герцогиня хотіла б попрацювати в озвучуванні фільмів. Так що якщо ви це читаєте — зателефонуйте нам!», — написано в оголошенні.

Нагадаємо, що син королеви Єлизавети II принц Чарльз підхопив смертельний коронавірус.

В Букінгемському палаці також заявили, що заражений коронавірусом Чарльз знаходиться будинку в Шотландії, аналіз його дружини негативний. Як стверджують медики, захворювання протікає в легкій формі, принц Чарльз продовжує працювати віддалено.

За інформацією обізнаних джерел, поки не представляється можливим з'ясувати, від кого заразився 71-річний син Єлизавети II, так як за останні тижні він взаємодіяв з великою кількістю людей в рамках офіційних заходів.

Також ми писали, що Меган Маркл і принц Гаррі у всю готуються до офіційного зречення від королівських повноважень. Крім цього, герцоги Сассекские зараз в роздумах, яку прізвище вони хочуть носити в подальшому.

Вже після 31 березня Меган Маркл і принца Гаррі перестануть називати Його і Її Королівська високість.

Як пишуть ЗМІ, не виключено, що герцоги можуть обрати собі прізвище, співзвучну з королівськими титулами - Сассекские.

Не виключено, що принц Гаррі може скористатися і прізвищем Уельський, з якою він навчався у школі, служив в армії.

Більш того, Меган Маркл і принц Гаррі можуть взяти собі прізвище свого первістка Арчі - Маунтбэттен-Віндзор. Що стосується Меган, то вона може залишитися в якості "Маркл", або подарувати своє прізвище дружину.

Нагадаємо, переполох в королівській родині: Єлизавета II несподівано з'явилася на публіці після зникнення.

Як повідомляла Politeka, поповнення в родині Кейт Міддлтон, новина підірвала мережу: "Повинна народитися дівчинка".

Також Politeka писала, що Меган Маркл розкрила правду про свою матір: "Вона показувала мені...".

https://youtu.be/pGO2rPPGovQ