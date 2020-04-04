Модель перевершила сама себе

Найкрасивіша дівчинка в світі Тілан Блондо здивувала шанувальників різкою зміною іміджу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Гей, хлопці !!! Приєднуйтесь до мене для живого приготування святкового торта», - йдеться в повідомленні.

На опублікованих знімках Блондо позує в незвичному для себе закритому вбранні – сорочці і піджаку. А на другому знімку дівчина позує у вязаном гольфі і пальто.

«Ну яка ж красива. Лялечка», «божественна», «красуня», «дуже красиво», «бомбезний вигляд», «ух, в мене аж дух перехопило», - пишуть вони.

До цього повідомлялося, що Тілан Блондо, яка з самої красивої дівчинки перетворилася в дуже привабливу дівчину, опублікувала нове фото в Instagram.

Дівчина займається модельним бізнесом, і це не дивно з її даними.

Красуня часто публікує яскраві фото, демонструючи свою зовнішність. Так, нещодавно модель поділилася знімком з якогось закладу.

Дівчина позувала в футболці і джинсах з незвичайним принтом. Тілан закинула ноги в масивних черевиках на сидіння. Блондо нахилила голову, прибравши волосся набік. Вона дивилася в камеру, не посміхаючись.

Навіть у такому вбранні Тілан не змогла приховати свою пишність: струнку фігуру і тонку талію. Крім того, варто відзначити, що на обличчі зірки практично немає макіяжу, а виділяються лише темні брови.

Нагадаємо, найкрасивіша дівчинка в світі приголомшила фото з волохатим красенем.

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