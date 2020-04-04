Найкрасивіша дівчинка в світі Тілан Блондо здивувала шанувальників різкою зміною іміджу
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Гей, хлопці !!! Приєднуйтесь до мене для живого приготування святкового торта», - йдеться в повідомленні.
На опублікованих знімках Блондо позує в незвичному для себе закритому вбранні – сорочці і піджаку. А на другому знімку дівчина позує у вязаном гольфі і пальто.
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«Ну яка ж красива. Лялечка», «божественна», «красуня», «дуже красиво», «бомбезний вигляд», «ух, в мене аж дух перехопило», - пишуть вони.
До цього повідомлялося, що Тілан Блондо, яка з самої красивої дівчинки перетворилася в дуже привабливу дівчину, опублікувала нове фото в Instagram.
Дівчина займається модельним бізнесом, і це не дивно з її даними.
Красуня часто публікує яскраві фото, демонструючи свою зовнішність. Так, нещодавно модель поділилася знімком з якогось закладу.
Дівчина позувала в футболці і джинсах з незвичайним принтом. Тілан закинула ноги в масивних черевиках на сидіння. Блондо нахилила голову, прибравши волосся набік. Вона дивилася в камеру, не посміхаючись.
Навіть у такому вбранні Тілан не змогла приховати свою пишність: струнку фігуру і тонку талію. Крім того, варто відзначити, що на обличчі зірки практично немає макіяжу, а виділяються лише темні брови.
Нагадаємо, найкрасивіша дівчинка в світі приголомшила фото з волохатим красенем.
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