Знаменита українська співачка Анна Седокова показала незвичайний зухвалий образ під час зйомок власного шоу

Не так давно Анна заявила, що нарешті-то у неї була можливість відзняти власне шоу, зайнявши головну роль на зйомках. Співачка не тільки встигла створити, відзняти і уявити шоу під час карантину, але ще випустила перший ефір і опублікувала нові фото зі зйомок, пише Рoliteka.net.

Ганна з'явилася з дрібними косичками і яскравим макіяжем на обличчі. При цьому образ зірка доповнила спортивним нарядом – світлі джинси-бойфренди з високою талією і прозора сіра кофта, під якою помітний чорний ліфчик.

«А зараз, я напишу два слова, які змінять ваше життя у самоізоляції. Готові? Designed survivor! Чи «Останній кандидат» у перекладі. Самий крутий серіал з усіх, які я подивилася в останній час!

Він реально нас рятує😂 і, звичайно, улюблене шоу на YouTube #КВАРТИРА69. Ви подивилися? Але що робити, коли серіал закінчиться 😱😱😱 Давайте в коментах у мене тут врятуємо один одного і накидаем ще крутих фільмів і серіалів 👇🏻», - написала Анна під постом.

Раніше співачка нагадала про жарких днях, які провела разом з дітьми і молодим коханим. Так, на представленому кадрі Ганна без макіяжу і з розпущеним, трохи вологим волоссям позувала на тлі барвистого пейзажу біля моря. Артистка сховала очі за сонцезахисними окулярами і здивувала фігурою в купальнику з принтом в дрібну квіточку. При цьому з боку видно, як Аня втягнула живіт, щоб приховати недоліки фігури.

Зазначимо, після відпустки зірка вирушила в зал, а також змінила режим харчування, після чого схудла одразу на пару кг.

«Якщо б ти міг вибрати, де провести карантин? Яке місто було б? Я б на Міконосі або Лос Анджелес, а ти?», – написала Анна під стильним фото.

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