Колишня солістка групи «Серебро» Ольга Серябкіна показала найзухваліші вбрання зі свого нового кліпу
Після розпаду групи Серябкіна перетворилася на сольну виконавицю. Зараз вона активно працює над новими проектами, останнім з яких став новий кліп. Як повідомляє Politeka, Серябкіна поділилася кадрами зі знімального майданчика на своїй сторінці в Instagram.
Як розповіла співачка, за сюжетом кліпу вона повинна була зіграти першу жінку-космонавта, яка вирушила на Марс. Для цього їй підібрали відповідні костюми в космічному стилі. Втім, мова йде не про традиційні скафандри, а про спокусливі обтягуючі наряди з латексу з окремими «космічними» елементами.
На опублікованих фото Серябкіна позує крупним планом, у машині й навіть підвішеною в повітрі.
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«Я сміливо можу сказати, що це моя найкраща і найбільш складна у всіх планах відео-робота. Ми розглядали багато режисерів, у тому числі і з гучними іменами, але тільки з @kitachernikov ми відразу спіймали один вайб. Вийшла космічна цукерка в вінтажній обгортці… Саме з цієї роботи починається мій новий творчий етап. Моя ракета стартувала, stay tuned», - написала співачка у підпису до знімків.
Шанувальники прийшли в захват від фото зірки.
«Оля, ти молодець! Крута робота команди!», «Оля на 5 фотці ти лицар в обладунках», «Оленька ти найкраща!!! Спасибі величезне за твою роботу», «Божественно», «Космічна королева!», - пишуть люди.
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