Дочка хвора на рак Анастасії Заворотнюк нарешті "пролила світло" щодо своєї "вагітності"

Про це пише Politeka.net.

Як відомо, останнім часом у ЗМІ з'являються чутки про те, що Ганна Заворотнюк нібито вагітна.

Приводом для появи таких чуток стала заява Ганни Заворотнюк про те, що вона хоче стати мамою.

Крім цього, дочка хвора на рак актриси постійно публікує у своєму Instagram фото, на якому вона руками намагається прикрити свій живіт.

Під одним з останніх знімків розгорілася дискусія щодо "вагітності" спадкоємиці Анастасії Заворотнюк.

«У молодості я вимагав від людей більше, ніж вони могли дати: постійність у дружбі, вірність у почуттях. Тепер я навчився вимагати від них менше, ніж вони можуть дати: бути поруч і мовчати. І на їхні почуття, на їх дружбу, на їх шляхетні вчинки я завжди дивлюся як на справжнє диво — як на дар Божий», - написала Анна під публікацією в Instagram.

"Ганнуся, у ЗМІ кажуть, що ти вагітна. Це правда?", - запитала вона з прихильниць.

На що Заворотнюк Ганна відповіла наступне: "Ні, не правда, як і усе, що говорять в ЗМІ".

Днями також ми розповідали, що Петра Чернишова викрили у зраді. Як розповіла російський екстрасенс Саона, у фігуриста може бути роман на стороні, але фанатам Анастасії Заворотнюк не варто його засуджувати.

"Це просто інтим, і робить він це дуже акуратно, не привертаючи уваги. Петро намагається якомога менше надавати клопоту рідним і близьким. Можна навіть сказати, що він робить все красиво, як би дивно б це не звучало...", - заявляла вона, аналізуючи майбутнє "моєї прекрасної няні".

Нагадаємо, що у дочки хворої на рак Заворотнюк урвався терпець, емоційний пост: "Скоро все скінчиться".

Як повідомляла Politeka, Анастасія Заворотнюк померла: дочка актриси перервала мовчанку й відповіла на головне питання.

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