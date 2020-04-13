Дочка хвора на рак Анастасії Заворотнюк нарешті "пролила світло" щодо своєї "вагітності"
Про це пише Politeka.net.
Як відомо, останнім часом у ЗМІ з'являються чутки про те, що Ганна Заворотнюк нібито вагітна.
Приводом для появи таких чуток стала заява Ганни Заворотнюк про те, що вона хоче стати мамою.
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Крім цього, дочка хвора на рак актриси постійно публікує у своєму Instagram фото, на якому вона руками намагається прикрити свій живіт.
Під одним з останніх знімків розгорілася дискусія щодо "вагітності" спадкоємиці Анастасії Заворотнюк.
«У молодості я вимагав від людей більше, ніж вони могли дати: постійність у дружбі, вірність у почуттях. Тепер я навчився вимагати від них менше, ніж вони можуть дати: бути поруч і мовчати. І на їхні почуття, на їх дружбу, на їх шляхетні вчинки я завжди дивлюся як на справжнє диво — як на дар Божий», - написала Анна під публікацією в Instagram.
"Ганнуся, у ЗМІ кажуть, що ти вагітна. Це правда?", - запитала вона з прихильниць.
На що Заворотнюк Ганна відповіла наступне: "Ні, не правда, як і усе, що говорять в ЗМІ".
Днями також ми розповідали, що Петра Чернишова викрили у зраді. Як розповіла російський екстрасенс Саона, у фігуриста може бути роман на стороні, але фанатам Анастасії Заворотнюк не варто його засуджувати.
"Це просто інтим, і робить він це дуже акуратно, не привертаючи уваги. Петро намагається якомога менше надавати клопоту рідним і близьким. Можна навіть сказати, що він робить все красиво, як би дивно б це не звучало...", - заявляла вона, аналізуючи майбутнє "моєї прекрасної няні".
Нагадаємо, що у дочки хворої на рак Заворотнюк урвався терпець, емоційний пост: "Скоро все скінчиться".
Як повідомляла Politeka, Анастасія Заворотнюк померла: дочка актриси перервала мовчанку й відповіла на головне питання.
Також Politeka писала, що дочка Анастасії Заворотнюк вразила визнанням про хворої матері: «Вона була…».