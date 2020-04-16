Співачка показала все, що може

Українська виконавиця MARUV порадувала шанувальників гарячим танцем, який влаштувала на камеру

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Вриваюся під нове музло😜 Який трек хочете, що б я випустила першим? 1,2 або 3?» - говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах MARUV влаштувала дикі танці під три різних своїх треку. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Бомба!», «Чудова», «це вогонь», «як завжди вогонь🔥❤️», «Бомбическая», «ось це рухи. Тільки ти так можеш», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, співачка MARUV похвалилася новим жарким танцем, для якого їй довелося залізти на стілець.

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram співачка в розділі Сторі вирішила представити декілька кадрів зі свого імпровізованого виступу з стульцем, на якому вона сіла в еротичній позі і посвітила зайвим.

Так, цього разу артистка з рівними розпущеним волоссям потрясла мережа своїм пікантним танцем. Артистка позувала, будучи взутою в незмінні стрипи - високе взуття на масивній платформі з тонким каблуком. Одяглася ж Ганна незвично скромно: у чорні штани, підкреслили її форми, а також расстегнутую картату сорочку, зав'язану на животі. У якийсь момент зірка посвітила грудьми, нахилившись перед об'єктивом під час танцювального руху.

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