Ось, за що її люблять чоловіки

34-річна українська співачка і танцівниця Анастасія Кумейко, колишня учасниця групи Nikita, полонила вигинами у відвертому фото

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в спокусливому образі. Спекотна брюнетка розстебнула й приспустила чорне плаття, засвітивши зайве. Анастасія не одягла нижньої білизни, тому погляду користувачів відкрився дивовижний вид на її пружне пишне багатство.

"Тримай мої вірші, вітер доганяй, Лови моє тепло, сонце направляй 🙌🏼 Magic photo by @andreykoren 🖤 #djNana #anastasiadomination #тяжіння", - підписала це чуттєве фото Кумейко.

Артистка склала долоні, ніби молиться, і піднесла пальці до губів. При цьому красуня закрила очі і, здається, що затамувала подих. Вдале освітлення, томний сюжет й божественна краса Анастасії зробили свою справу: шанувальники щедро віддячили своєму кумирові компліментами в коментарях.

"Ніжність ! Легкість і впевненість !!👌🙏👍"

"Божественно 🔥"

"Який же все таки у Вас рівний ніс ;)"

"Ох як😍🔥"

"Мммм, манікюр 🙈"

"Це взагалі законно бути такою гарною 🔥"

Раніше ми повідомляли, Кумейко, яка нині виступає під псевдонімом DJ Nana, показала у соцмережі різницю між концертним номером і його репетицією. Артистка хотіла донести до фанатів, що успішному виходу на сцену, завжди передують грандіозна робота і виснажливі тренування.

На сцені Анастасія з'явилася в чорному комплекті білизни з сріблястими шипами і колготках-сіточці. Тоді, як під час підготовки до цього ефектного виступу, виглядала набагато скромніше: у світлій вільної футболці й коротких лосинах.

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