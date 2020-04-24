Відома українська співачка Злата Огневич показала новий спокусливий образ
На фото Злата прилягла на стілець у чорній пеньюарі, яка навіть повністю не прикривала п'яту точку. Декольте у ній теж було досить великим і можна насолодитися формами Огневич. Співачка хвилююче дивилася в камеру і можна сміливо сказати, що фотографія вийшла дуже ніжною. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
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Дуже особиста історія і мій авторський трек... Завтра і Ви його почуєте", - написала Огневич під фото.
Фанати встигли поставити майже 6 тисяч лайків і написали кілька коментарів:
"Вау, супер", "Ух", "А крісло робили під твій стан! Зручно тобі, дівиця-красуня?", "Красива фотка і Злата теж така вночі", "Прекрасна", "Дуже чекаю", "З нетерпінням чекаю".
Повідомлялося, що відома українська співачка Злата Огневич показала нові образи в Instagram.
На першому фото Злата була піджаку і синьою капелюшку, позуючи навпроти стіни. Біла блузка або щось подібне доповнили образ Огневич. На другому знімку співачка була вже в прозорому одязі, а на одному плечі висів піджак кремового кольору. Останній спосіб особливо офігенно виглядає.
Повідомлялося, що популярна українська співачка Злата Огневич опублікувала фото в спокусливому образі.
цього разу чарівна артистка з'явилася в топі на тонких бретельках, який оголив її живіт і тонку талію. Образ доповнили різні прикраси.
Знаменитість вразила ідеальною фігурою і своїм кокетством. Злата посміхнулася, і, відкривши рот, висунула язик. Виглядала вона неймовірно.
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