Відома українська співачка Злата Огневич показала новий спокусливий образ

На фото Злата прилягла на стілець у чорній пеньюарі, яка навіть повністю не прикривала п'яту точку. Декольте у ній теж було досить великим і можна насолодитися формами Огневич. Співачка хвилююче дивилася в камеру і можна сміливо сказати, що фотографія вийшла дуже ніжною. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Хвилююче перед прем'єрою...

Дуже особиста історія і мій авторський трек... Завтра і Ви його почуєте", - написала Огневич під фото.

Фанати встигли поставити майже 6 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Вау, супер", "Ух", "А крісло робили під твій стан! Зручно тобі, дівиця-красуня?", "Красива фотка і Злата теж така вночі", "Прекрасна", "Дуже чекаю", "З нетерпінням чекаю".

Повідомлялося, що відома українська співачка Злата Огневич показала нові образи в Instagram.

На першому фото Злата була піджаку і синьою капелюшку, позуючи навпроти стіни. Біла блузка або щось подібне доповнили образ Огневич. На другому знімку співачка була вже в прозорому одязі, а на одному плечі висів піджак кремового кольору. Останній спосіб особливо офігенно виглядає.

Повідомлялося, що популярна українська співачка Злата Огневич опублікувала фото в спокусливому образі.

цього разу чарівна артистка з'явилася в топі на тонких бретельках, який оголив її живіт і тонку талію. Образ доповнили різні прикраси.

Знаменитість вразила ідеальною фігурою і своїм кокетством. Злата посміхнулася, і, відкривши рот, висунула язик. Виглядала вона неймовірно.

Нагадаємо, грайлива Злата Огневич присвятила пружним тілом в шовковому білизна, жаркі кадри

Також Politeka писала, що безсоромна Злата Огневич скинула весь одяг заради пікантного кадру

А ще Politeka повідомляла, що Злата Огневич без ліфчика посвітила пікантними місцями на вулиці



