Ведуча шоу "Зважені та щасливі" на телеканалі СТБ Аніта Луценко опублікувала пікантний знімок
Метою посту у неї було оповістити бажаючих побувати на конференції про вагітних, передає Politeka.net.
"Всім доброго ранку. Сьогодні з 15:00 лекції по 20 хв на найбільш актуальні теми для вагітних і нещодавно/давно народили!", - повідомила вона в підписі до знімків.
Але її передплатники не могли пройти повз її шикарної фігури, яку вона підкреслила спортивним костюмом. Одягалася Аніта у картату майку і спортивні труси.
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В коментарях вони захопилися фізичною формою зіркового тренера та подякували за слушні поради.
"Спасибі за сьогоднішню лекцію! Як завжди, з позитивом і оптимістичними зарядом для нас!", "Аніта, яка ж Ви красива! До неможливості", "Спасибі за такі корисності)", У вас завжди така стильна спортивна одяг", "Вам дуже йде ця форма", "Фігура - мрія!!" - писали під постом тренера.
Зазначимо, що Аніта Луценко любить "оновлювати" свою зовнішність. Зовсім недавно вона вкоротила своє каре і пофарбувала волосся.
Передплатники почали бурхливо обговорювати оновлений образ Аніти. Більшості такі зміни сподобалися. Хвалили її і зіркові колеги.
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