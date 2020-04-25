Відома українська модель Леоніла Гузь показала новий спокусливий образ

На фото Леоніла позує в шикарному білому платті, схожому на весільний. Вона стояла біля стіни і вигнула спинку. Можна побачити на тлі кімнатні квіти і подушки, а також килим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати нічого не змогли написати у коментарях або поставити лайки все із-за того, що Гузь викинула знімок в сторіс, де такої функції немає.

Повідомлялося, що українська модель Леоніла Гузь, "Міс Україна 2018", порадувала новим спокусливим чином шанувальників.

На фото Леоніла стоїть у чорному нижній білизні і і піджаку. Більше на зірці нічого не було, навіть штанів. Гузь стояла на тлі стіни, на якій можна побачити картини.

Фанати поставили понад 2600 лайків і написали кілька коментарів:

"Чудово", "Піджаки зараз модно - так", "Ух ти ж", "Що за жінка", "Чудово".

Повідомлялося, що відома українська модель Леоніла Гузь, "Міс Україна 2018", показала нові фото в Instagram/

На фото Леоніла позує в боді тілесного кольору. Образ вона доповнила підборами, а волосся залишила розпущеним. На першому фото Гузь сиділа на жовтих сходах, на другому вона вже розсунула ноги, а на третьому - її зняли більш віддалено. По фото можна зрозуміти, що модель знімалася на даху багатоповерхівки в Києві.

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