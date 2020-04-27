Відома українська модель Леоніла Гузь похвалилася ідеальною фігурою в чорному боді

Зірка покрасувалася біля дзеркала, знімаючи себе на відео, пише Politeka.net. Леоніла з'явилася в чорному боді з глибокими вирізами з боків і відвертим декольте. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Красуня крутилася біля дзеркала, виблискуючи соковитими місцями. З настільки глибоких вирізів ледь не вивалювалися принади зірки, але модель це зовсім не бентежило.

Також модель була в джинсових шортах, які трималися на тонкій, можна сказати, тендітній талії.

Гузь грала з довгим волоссям, закинувши його набік.

Леоніла вирішила у підпису залишити лише смайлик.

За 12 годин пост зібрав понад 11 тисяч переглядів та багато коментарів.

"Леоніла, ти чудово красива і неймовірна! 🌹🇺🇸", "🏹Епатажна🦅", "Чудова", "Дива Млості Небесних", "Красуня 🔥🔥", "Так сексуально", "Дуже ніжна твоя краса!", "найкрасивіша дівчина в цьому Инстаграм )) відповідаю космос", "Шикарна 🔥🔥", "Порядок👌", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Леоніла Гузь постала в чорній нижній білизні і піджаку. Більше на зірці нічого не було, навіть штанів.

Модель стояла на тлі стіни, на якій можна побачити картини.

Фанати поставили понад 2600 лайків і написали багато позитивних коментарів.

Раніше повідомлялося, що Леоніла Гузь позувала в чорному короткому топі, який натягнувся на пишних грудях. Соковиті принади ледь не випадали з відвертого вбрання.

Не можна було не звернути уваги на струнку фігуру і пружний прес зірки, а також довгі ніжки. В дівчині - жодної вади.

Нагадаємо, «Міс Україна» Леоніла Гузь блиснула принадами в нижній білизні

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