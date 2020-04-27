Відома українська актриса Катерина Нікітіна, зірка "Квартал 95", показала незвичайні кадри

На кадрах Нікітіна стоїть у чорному топіку і посміхається на камеру. І є чого, адже з топа визирає білий хом'як. Він лазив між грудьми, а в цей час Катерина сміялася, знімала і питала, чи зручно йому. Відео вийшло досить кумедним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Наше маленьке диво", - підписала кадр Нікітіна.

Фанати не змогли написати коментарі або поставити лайки публікації. Все із-за того, що Катерина опублікувала кадри в сторіс Instagram, де немає таких функцій.

Повідомлялося, що Українська актриса Катерина Нікітіна похвалилася ідеальною фігурою і змусила шанувальників поламати голову.

Дівчина позує в короткому спортивному топі. Демонструючи всім ідеальний прес і підтягнуту фігуру, її розпатлане волосся по плечах. Вона всміхається, показуючи мову і примруживши одне око.

Раніше ми повідомляли, що відома українська актриса Катерина Нікітіна, зірка "Квартал 95", активно займається спортом, про що говорять її публікації в Instagram.

Деякий час тому артистка опублікувала пост, в якому стрибнула через спину. Нікітіна наділу темний одяг: куртки і спідниці. Останні підкреслили пружні сідниці української знаменитості.

На ногах зірки були лише маленькі нососчи, при цьому ефектний кадр був зроблений на піску.

Довге волосся Катерина прибрала в хвіст.

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