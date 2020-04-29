Відомий індійський актор Ірфан Кхан пішов з життя у віці 53 років
Цю інформацію оприлюднило видання The Variety.
Відомо, що трагедія сталася сьогодні, 29 квітня.
Популярний актор Ірфан Кхан, відомий за ролями у голлівудських і боллівудських фільмах, за день до смерті потрапив до реанімації.
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За інформацією ЗМІ, зірку госпіталізували в реанімаційне відділення з інфекцією товстої кишки, але медикам його врятувати не вдалося.
Варто відзначити, що Ірфан Кхан почав зніматися в кіно в 1998 році, з'явившись в індійському фільмі "Салам, Бомбей", але головний прорив стався у 2004-му: тоді він зіграв Макбета у фільмі "Макбул" Тигманшу Дулия.
Світову популярність актор отримав після ролі у фільмі "Мільйонер з нетрів". Після приголомшливого успіху Ірфан Кхан отримав важливі ролі в таких шедеврах Голлівуду, як "Життя Пі", "Новий Людина-павук", "Світ Юрського періоду" і "Інферно".
Дата офіційної церемонії прощання з відомим індійським актором поки не повідомлялася.
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