Відомий індійський актор Ірфан Кхан пішов з життя у віці 53 років

Цю інформацію оприлюднило видання The Variety.

Відомо, що трагедія сталася сьогодні, 29 квітня.

Популярний актор Ірфан Кхан, відомий за ролями у голлівудських і боллівудських фільмах, за день до смерті потрапив до реанімації.

За інформацією ЗМІ, зірку госпіталізували в реанімаційне відділення з інфекцією товстої кишки, але медикам його врятувати не вдалося.

Варто відзначити, що Ірфан Кхан почав зніматися в кіно в 1998 році, з'явившись в індійському фільмі "Салам, Бомбей", але головний прорив стався у 2004-му: тоді він зіграв Макбета у фільмі "Макбул" Тигманшу Дулия.

Світову популярність актор отримав після ролі у фільмі "Мільйонер з нетрів". Після приголомшливого успіху Ірфан Кхан отримав важливі ролі в таких шедеврах Голлівуду, як "Життя Пі", "Новий Людина-павук", "Світ Юрського періоду" і "Інферно".

Дата офіційної церемонії прощання з відомим індійським актором поки не повідомлялася.

Раніше ми розповідали про смерть американського актора українського походження Дмитра Дяченка.

За інформацією журналістів, тіло Дмитра Дяченка знайшли 22 квітня в його будинку в місті Дайтона-Біч (штат Флорида).

Сім'я зірки Голлдивуда підняла тривогу і звернулася в поліцію після того, як Дмитро Дьяченко кілька днів не виходив на зв'язок з родичами.

Як стверджують ЗМІ, смерть актора не пов'язана з китайським вірусом. Більш того, силовики не виявили ознак насильницької смерті.

Популярність в Голлівуді актор придбав після того, як зіграв у фільмі жахів "Заборонена зона", де він зіграв гіда по Чорнобильській зоні.

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