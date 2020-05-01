Відомий російський танцівник і бодібілдер Сергій Глушко (Тарзан), який є чоловіком співачки Наташі Корольової, показав, як готується до свята

На кадрах Тарзан показує всім відомий агрегат, за допомогою якого виготовляє самогон. Він зняв весь процес і примовляв, що це "хороша водичка" і йому "буде весело". Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знааменитости.

"Готуємося до свята. Всім витримки. Святковий стіл", - написав Глушко.

Фанати подивилися ролик майже 15 тисяч разів і написали кілька коментарів:

"Не може бути", "Молодці, первачок", "Вау, наш чоловік", "Не болів", "А хіба не заборонено таке? Не боїтеся ?", "Або відразу апарат везіть ..., може я крім своєї Авторської арома-косметики ще й самогонку гнати почну з ароматами ефірних олій ))) Станемо вашими дистриб'юторами в США )))".

Раніше ми повідомляли, що 50-річний російський бодібілдер і танцюрист Тарзан спантеличив видом в неоднозначному образі.

цього разу артист з'явився в несподіваному комічно вигляді на новому фото, яке представив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Знаменитий артист активно веде свою сторінку в соціальній мережі Instagram, тому кожне своє фото він намагається зробити незвичніше або цікавіше попереднього. Сергій любить також хвалитися своєю фігурою, якою він пишається з-за численних тренувань.

Нагадаємо, Тарзан в образі накачаного ангела не стримався і показав, який він буває в гніві

А ще Politeka писала, що Тарзан похвалився своїми вміннями в спортзалі, оцінили не всі

Також Politeka повідомляла, що безсоромний Тарзан позбавив дару мови, скинувши з себе весь одяг



